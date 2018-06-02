Александр + Ирина: обыкновенное чудо Абдулова и Алферовой

Талантливый актер, заботливый отец, красивый мужчина. Десять лет назад Александра Абдулова сразила тяжелая болезнь. В этом году, в конце мая, ему исполнилось бы 65 лет.

В его жизни были яркие роли, признание и слава, а ему хотелось простого семейного счастья. Больше всего на свете Абдулов дорожил дочерьми, внучками и женщинами, которых он по-настоящему любил. У него было несколько браков, но, наверное, громче всех говорят об одном его романе. До сих пор. Александр Абдулов и Ирина Алферова считались самой красивой парой во всем Советском Союзе.

"А ты знаешь, что только раз в жизни выпадает влюбленным день, когда у них все получается", — говорил Волшебник из кинофильма «Обыкновенное чудо» — экранизации одноименной пьесы Евгения Шварца . Александр Абдулов в этой поучительной истории сыграл того самого юношу, заколдованного медведя, который полюбил принцессу, но ее поцелуй мог превратить его обратно в зверя. Ах, если бы он сразу поверил в чудесную силу любви, то, возможно, сказка не была бы столь грустной.

Новость о разводе, которая стала шоком как для друзей и близких, так и для поклонников артистов, появилась в 1993 году. Абдулов ушел из дома с одним чемоданом, оставив жене и дочке квартиру в центре Москвы и машину. Первое время после тяжелого разрыва ночевал в театре, в своей гримерке.

О причине, по которой они развелись, ходили разные слухи. Родные думали, что разлад пошел, потому что у них не было совместных детей. Злые языки шептались, что Алферова не смогла смириться с сумасшедшим успехом своего мужа. Другие сплетничали, что Абдулов ей изменял. Как бы там ни было, они не стали перетряхивать грязное белье на глазах у всех, сохранив чувство собственного достоинства и глубокого уважения друг к другу. И когда через 13 лет после разрыва их пригласили исполнить роли супругов в сериале «Капкан», оба с радостью согласились. Бурные, спонтанные эмоции уходят, а настоящая любовь — та самая, которая живет в самом сердце, — остается.

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