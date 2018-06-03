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Кинотавр-2018: Бондарчук и Гигинеишвили вышли в свет с новыми
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Кинотавр-2018: Бондарчук и Гигинеишвили вышли в свет с новыми 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Сразу две значимые фигуры российского шоу-бизнеса решили официально подтвердить свои новые романы после громких разводов.
Знаменитости тоже люди: они женятся, разводятся, страдают и вновь открывают себя для счастья. За разводами этих звезд следила вся страна!
Светлана и Федор Бондарчук прожили вместе 25 лет и считались одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Однако в 2016 году они объявили о расставании. Сразу после этого средствам массовой информации стало известно о романе Федора с молодой актрисой Паулиной Андреевой. Личная же жизнь Светланы осталась тайной за семью печатями. О ее отношениях с галеристом Сергеем Табуновым слухи ходили долго. И только сейчас — на красной ковровой дорожке открытия фестиваля «Кинотавр — 2018» в Сочи, пара впервые появилась вместе. Влюбленные держались за руки и совершенно не смущаясь позировали вместе фотографам. К слову, Федор Бондарчук появилась на «Кинотавре» в гордом одиночестве.
Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева
Светлана Бондарчук и Сергей Табунов
Другой громкий развод — Надя Михалкова и режиссер Резо Гигинеишвили. Пара официально поженилась в 2010 году. Несмотря на рождение двух детей, Надя и Резо все же приняли решение расстаться и осенью 2017 года расторгли брак. Для Гигинеишвили это был второй развод: он был женат на певице Марии Кочетковой с 2005 по 2009 год.
О том, кто стал новой пассией режиссера также ходили многочисленные слухи. Новая избранница режиссера — светская львица, блогер и колумнист журнала Tatler 34-летняя Надежда Оболенцева. Пара старалась не офишировать отношения достаточно долгое время, однако на церемонии открытия «Кинотавра — 2018» все же решила официально подтвердить свой роман. На красной ковровой дорожке они появились вместе: Резо нежно обнимал возлюбленную за талию.
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