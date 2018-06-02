Их связала любовь: необычные пары со всего мира 

В современном мире становится очень сложно найти настоящую любовь. В обществе привыкли менять партнеров как перчатки, а ради другого человека никто не хочет идти на уступки. Это, конечно же, значительно осложняет отношения.
Впрочем, есть примеры, которые подтверждают существование настоящей любви. Ведь когда настоящая любовь объединяет двух людей, все вокруг становится неважным. И партнеры не задумываются о цвете кожи, балансе на карточке, росте или внешнем виде своего возлюбленного.
Том Робинсон и Сью Брейли Том — популярный исполнитель. Этот певец всегда уверял общественность и СМИ, что у него нетрадиционная сексуальная ориентация. О позиции Тома знали и все знакомые. Однако в один момент своей жизни на его пути появилась Сью. Парень влюбился в нее, и теперь счастливая пара растит совместных детей. Впрочем, удивляет тот факт, что Том продолжает говорить, что он гей. Дарен Донгрей и Кейт Катчарт Эти ребята познакомились на глазах всей страны. Дарен и Кейт участвовали в шоу, в котором необходимо было сбрасывать лишние килограммы. Весь мир, прильнув к телеэкранам, наблюдал за тем, как судьба свела этих двух людей. Именно благодаря любви и поддержке друг друга паре удалось потерять много лишнего веса. Анастасия и Кевин Этих двух людей соединила мечта. Анастасия и Кевин всю жизнь мечтают стать Барби и Кеном. За их плечами огромное количество перенесенных пластических операций, и самое главное — они понимают друг друга. Впрочем, большая часть общественности полагает, что это просто продуманный пиар-ход. Сестры близнецы Анна и Люси и их общий парень Бен Бирни Здесь даже сложно что-либо объяснить. Парень, видимо, не смог выбрать одну из двух близняшек. Поэтому они живут втроем. Удивляет то, что всех в такой семейной жизни все устраивает. Вероятно, это действительно большая любовь. Санель Масисела и Хелен Шабангу Когда в одном провинциальном городишке прогремела весть о свадьбе, собрался почти весь город. Неудивительно, ведь торжество было очень нелепым и необычным. Подумать только: жениху 8 лет, а невесте 61!