Алина Ланина рассказала, каких мужчин предпочитает

Молодая актриса дала откровенное интервью, где ответила на волнующие многих поклонников мужского пола вопросы. Алине неважно финансовое положение будущего спутника жизни, как и внешность. Девушка намекнула, что есть определенные черты, которые ее особенно привлекают, но не стала заострять на этом внимание.

Ланина призналась, что готова влюбиться лишь в открытого мужчину, не зацикленного на самом себе. Актрисе нравятся люди с активной жизненной позицией, но при этом способные понять чувства своей партнерши, сопереживать ей. Алина считает, что в момент встречи с мужчиной мечты ее душа сама подскажет, что это именно тот человек.

Среди подписчиков звезды сразу же нашлись те, кто узнал в описании идеального спутника жизни себя: «Прям все мои качества описаны. Осталось только достучаться. Тук, тук…» Другие потенциальные претенденты на руку и сердце Алины сразу признались в инфантильности и самовлюбленности, выразив сожаление, по поводу того, что они не подходят такой красавице.