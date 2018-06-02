Бывший муж Михалковой представил новую возлюбленную

Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили расстались в прошлом году. Пара не раскрывала причин развода. Но земля слухами полнится. Стало известно, что супруг изменял дочери Михалкова. Но вот имя девушки, которая смогла затмить Надю, не раскрывалось.

Сегодня на открытии «Кинотавра» сам режиссер представил новую возлюбленную и расстроил своим выбором поклонников. Надю затмила другая Надя. Оболенцева — девушка с двумя браками за плечами, оба раза ее избранниками становились олигархи и оба раза браки долго не продлились. До недавнего времени она прожигала жизнь в компании другой одинокой женщины — Светланы Бондарчук

Резо никак не прокомментировал их появление за ручку на красной ковровой дорожке кинофестиваля, но по поведению все присутствующие поняли, что они — пара. Не друзья, товарищи, а именно возлюбленные.

В Сети уже обсуждают Резо и его пассию и справедливо отмечают, что Наде Михалковой не должно быть обидно — ведь Оболенцева ей не конкурентка.