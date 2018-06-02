Татьяна Терешина: женщина не из-за мужчины улыбается

Многим кажется, что женщины не могут быть счастливы без мужчин. Вряд ли кто-то станет спорить, что удачный союз — это плохо, но многие пары не могут похвастаться гармонией и совместное времяпрепровождение приносит не радость, а одни негативные эмоции. Размышлениями на этот счет решила поделиться известная певица Татьяна Терешина

Фотомодель и бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина в ближайшие месяцы станет замужней женщиной. Она не скрывает, что в ее личной жизни все прекрасно, но, как известно, так было не всегда. Звезда воспитывает дочку от предыдущих отношений со Славой Никитиным, с которым она не оформляла брак. Подписчики часто указывают ей на то, что в последнее время она отлично выглядит, и связывают это с появлением мужчины: «Уважаемые наблюдатели моей личной жизни, вот что я заметила. Если бы я не постила, что я в отношениях и не стала б просто улыбаться в объектив, (а раньше я не улыбалась так как внушила себе, что мне не идет, так как много лучиков морщин от глаз, я старалась быть строгой и стильной на фото как Виктория Бекхэм , например). Так вот, если бы не эти факты, то никто бы не писал, что „Глаза светятся, сразу видно“. Просто я как-то попробовала и поняла, что можно и с улыбкой, ну ботокс в помощь, во-первых, во вторых, — иногда отлично освоенный „Фотошоп“».

Терешина считает, что почти 95% женщин считают, что «расцвести» можно только, если рядом настоящий мужчина. Она заявила, что хочет сломить этот стереотип и доказать обратное: «Реально, это ахинея все. Женщина не из-за мужика улыбается». Татьяна подчеркивает, что в жизни есть много поводов для радости и хорошего настроения. Среди составляющих женского счастья она назвала спокойствие, отсутствие обид, наличие денег, причем речь идет не о богатствах, а про средства для обеспечения элементарных нужд. Знаменитость указывает, что «нервы делают женщину неженственной».

Терешина не скрывает, что у нее были отношения, в которых она почерпнула плохое и научилась буквально «звереть», еще одни она разрушила из-за собственной несдержанности. Сейчас же она чувствует себя очень счастливой: «Мне не кажется, я могу это сказать вслух, что меня мой мужчина любит сильно, я это вижу, мне спокойно и расслаблено. А это делает женщину как раз таки женщиной. А раньше у меня тоже была настоящая любовь, самая настоящая и большая, и сильная, и я ее вспоминаю только хорошо, но глупости все творили».

Многие поклонники понимают, о чем говорит исполнительница, ведь они также переживали из-за вторых «половин», с которыми в силу тех или иных причин не могли построить хорошие отношения, в результате чего последовали болезненные разрывы: «Вот это правда! Главное — душевное спокойствие, тогда все будет хорошо и глаза светится будут, и выглядеть хорошо хочется». «Истина. Согласна 100%». «Я свечусь от счастья, когда одна и нет рядом мужика, вот это счастье». «Вообще мужики — это зло, они отнимают у нас драгоценное время. Жить и любить нужно только себя, ну детей и родителей само собой». «Наверное, немного не в тему, но меня веселят „счастливые жены и мамы“. Они такие счастливые в Инстаграме и такие затюканные в жизни». «Это идеальный пост! Просто и лаконично! Считаю также про счастье и светящиеся глаза, и про деньги верно». «Нервы делают женщину неженственной, как верно подметили — надо беречь нервы». Татьяна Терешина весьма болезненно реагирует на критику, которую не считает конструктивной. На днях фанаты обсуждали словесную перепалку, которую она устроила с подписчицей.