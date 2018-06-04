«На Кочеткову похожа»: Резо Гигинеишвили вышел в свет с новой возлюбленной

Известный режиссер Резо Гигинеишвили наконец раскрыл тайну, кто же занял его сердце после громкого развода с актрисой Надеждой Михалковой. Избранницей мужчины, как оказалось, стала светская львица Надежда Оболенцева.

36-летнему Резо Гигинеишвили приписывали множество романов с разными известными красотками, однако на днях стало доподлинно известно, что он встречается с бизнесвумен Надеждой Оболенцевой. Резо появился в обнимку с эффектной брюнеткой на открытии 29-го фестиваля «Кинотавр» в Сочи. На красной дорожке Гигинеишвили трепетно держал возлюбленную за руку и временами обнимал за талию, не оставляя сомнений, что Надежда Оболенцева — его новая пассия. Светская львица выбрала для красной дорожки «Кинотавра» нежно-голубое закрытое платье в пол, а ее спутник как истинный джентльмен был в классическом костюме.

«Его Надежды не отпускают» «Зато имя новое учить не придется» «Зачем он кому-то нужен? Двое детей от разных жён… Алименты… Ничем дамы не брезгуют…» «Неприятные оба. Хорошая пара» «Как на Настю Кочеткову похожа» «Видимо, его типаж — девушки а-ля Кочеткова. Надя была для статуса и карьеры»

Напомним, что за плечами у Резо Гигинеишвили уже есть два брака, закончившиеся разводами. Сначала он был женат на певице Насте Кочетковой, которая родила ему дочь Марусю. Однако новая любовь мужчины расстроила этот брак. Гигинеишвили окунулся в отношения с наследницей Никиты Михалкова Надеждой и вскоре женился на ней. В этом браке родились двое детей: Нина и Иван. Этот союз распался в 2017 году, хотя недоброжелатели сразу предрекали, что Резо женился на Наде исключительно ради статуса и карьерного роста. Несмотря на то что браки Резо Гигинеишвили распались, он продолжает поддерживать связь со своими детьми. В марте он летал в Америку для встречи и общения с 11-летней Машей, а в апреле взял с собой на родину в Грузию Нину и Ивана.