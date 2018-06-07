Надежда Сысоева пришла на гала-ужин InStyle в рамках «Кинотавра» с декольте до пояса, а Ян Гэ — в бархатном секси-платье…

В пятый день «Кинотавра» состоялся первый гала-ужин InStyle, организованный в честь жюри фестиваля «Кинотавр», в состав которого в этом году вошли порядка 16 человек.

В банкетном зале отеля Rodina Grand Hotel&Spa гостей лично встречала главный редактор журнала Юрате Гураускайте, а после селебрити общались за бокальчиком игристого и позировали фотографам в своих лучших нарядах. Так, Ян Гэ была в черном бархатном платье с глубоким декольте и смелым разрезом, Светлана Бондарчук — в красном наряде в пайетках, а Равшана Куркова — в стильном брючном костюме.

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Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru