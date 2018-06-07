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Надежда Сысоева пришла на гала-ужин InStyle в рамках «Кинотавра» с декольте до пояса, а Ян Гэ — в бархатном секси-платье…
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Надежда Сысоева пришла на гала-ужин InStyle в рамках «Кинотавра» с декольте до пояса, а Ян Гэ — в бархатном секси-платье… 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
В пятый день «Кинотавра» состоялся первый гала-ужин InStyle, организованный в честь жюри фестиваля «Кинотавр», в состав которого в этом году вошли порядка 16 человек.
В банкетном зале отеля Rodina Grand Hotel&Spa гостей лично встречала главный редактор журнала Юрате Гураускайте, а после селебрити общались за бокальчиком игристого и позировали фотографам в своих лучших нарядах. Так, Ян Гэ была в черном бархатном платье с глубоким декольте и смелым разрезом, Светлана Бондарчук — в красном наряде в пайетках, а Равшана Куркова — в стильном брючном костюме.
После вступительной речи президента фестиваля «Кинотавр» Александра Роднянского, звезды, среди которых также были Федор Бондарчук, пришедший без Паулины Андреевой, Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили, Анна Михалкова с подросшими сыновьями, Аглая Тарасова, Оксана Акиньшина и другие, приступили к изысканному ужину под живую музыку.
К слову, в этот жень состоялись показы двух фильмов основного конкурса. Увидеть картины «Дядя Саша» режиссера Александра Гордона и «Русский бес» Григория Константинопольского, пришли Юлия Барановская, Любовь Аксенова, Ксения Собчак и Максим Виторган, Мария Шалаева, Наталья Бардо, Катерина Шпица, Дмитрий Дюжев с супругой, а также прибившие на фестиваль Екатерина Вилкова, Елена Летучая и Надежда Сысоева и другие.
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Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru
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