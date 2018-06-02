Константин Крюков наслаждается путешествием по Азии в компании жены

Племянник известного кинорежиссера Федора Бондарчука , талантливый артист Константин Крюков вместе с супругой Алиной отправился в настоящий тур по Азии, чтобы отметить 5-летие брака, освященного церковью. Вот только некоторые поклонники актера заподозрили подвох.

Наследник одной из самых ярких актерских династий в России Константин Крюков с самого детства был причислен к кругу золотой молодежи страны, счастливым участникам которого открыты в жизни многие дороги. И пока избалованные дети богатых родителей искали новые способы получения адреналина, спокойный и интеллигентный Константин учился. Всесторонне одаренный юноша не только обладает унаследованным семейным талантом актера, но и прекрасно рисует, создает ювелирные украшения, а также имеет весьма заметную тягу к предпринимательской деятельности.

Но несмотря на свои таланты и явный успех у женщин, счастье в личной жизни Крюков обрел далеко не сразу. Первый брак артиста оказался неудачным и распался, просуществовав всего год. А вот со второй спутницей жизни Константину повезло куда больше. Мужчина не устает восхищаться своей избранницей вот уже пять долгих лет венчанного брака.

«Спасибо тебе Любимая за эти 5 лет счастья! Сегодня 5 лет как мы с Алиной обвенчались! Благодарю Бога и всех близких людей, которые нас окружали за НАШИ 5 лет прекрасной жизни!», — трогательно написал в своем Инстаграм-аккаунте счастливый муж прекрасной жены. Поклонники от души поздравили пару с первым совместным юбилеем и выразили надежду на то, что вскоре в их семье появится малыш.

«Вы похожи внешне! Очень даже. Говорят, это настоящим половинкам присуще. Счастья Вам и гармонии!» «Счастья вам семейного и деток побольше!» «Такие вы красивые на фото! Образ Алины безупречен! Вам очень повезло с женой! Такое счастье быть с человеком, с которым комфортно, интересно, да еще и наслаждаешься» «Что ж у вас за 5 лет счастья ни одного ребятёнка не родилось? Врёте вы всё, батенька…» «Пытаются спасти брак? Пять лет, а детей нет» «Поздравляю! Продолжайте путь всегда вместе и всегда за руку» «Впечатление такое, что вы с Алиной вот-вот разведётесь, поэтому и не планируете детей…» Напомним, что у Константина уже есть 11-летняя дочь Юлия, которая родилась в его первом браке с Евгенией Варшавской. Несмотря на то что артист регулярно видится с дочерью, ее фотографии так ни разу и не были опубликованы в его социальных сетях.