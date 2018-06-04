Любовь Толкалина ответила «желтой прессе»

Казалось бы, популярная российская актриса уже должна была привыкнуть к различным домыслам журналистов о ее персоне. Однако Любовь была неприятно удивлена информацией, почерпнутой из комментариев к ее совместному фото с Евгением Ройзманом . Толкалина восхитилась этим разносторонним мужчиной, но породила новые слухи о личной жизни.

Любовь позже написала в своем блоге о том, что была шокирована комментариями, где сообщалось о том, как «желтые газетенки» уже составляют список мужчин, с которым она когда-либо состояла в отношениях. Сама актриса в полном недоумении, кто мог войти в этот перечень представителей сильного пола. Звезда российского кинематографа решила не злиться по этому поводу, но напомнила, что всех сплетников ждет плохая карма и проблемы в жизни.

Поклонники поспешили успокоить актрису: «В адрес красивых женщин часто льётся грязь, увы, это их карма… Сплетни, зависть, интриги. Любовь, им не понять, что женщины с таким именем могут только любить и быть любимыми».