Ещё
Росстат: В Башкирии стало меньше браков и больше разводов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Росстат: В Башкирии стало меньше браков и больше разводов 

Новости Рязани 4 часа назад
Фото: Новости Рязани
Фото: pixabay.com  Статистика по разводам и бракам в Башкирии неумолимо гласит — количество разводов упорно растет, а количество новых браков снижается.
Как сообщают «Уфимские заметки» со ссылкой на источник ToDay News Ufa, Росстат опубликовал статистику по разводам и бракам по Башкирии в частности и по ПФО в целом. Если рассматривать эти данные, то рисуется абсолютно безрадостная картинка: институт семьи теряет свои позиции.
Так, с начала 2018 года в Башкирии было официально создано 6 317 новых семей, но это на 9,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Зато количество разводов составило 5 017, это на 1,8% больше, чем в прошлом году.
Башкирия возглавляет тройку лидеров по количеству новых браков в ПФО, на втором месте Татарстан (5817), замыкает ее Нижегородская область (4918).
Однако и первая по разводам в ПФО также Башкирия, за ней традиционно следует Татарстан (4403), а вот на третье место вышла Самарская область (4359).
Новости Рязани: последние новости
Ведомство Онищенко официально запретило продукцию Roshen в России. Составлен «черный список» неугодных фабрик Мужчины VS Женщины: Стало известно, кого больше в Башкирии В Уфе к лету нарядили «Башкирскую пчелу» 8 тыс. цветов
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда «Дома-2» взбесила снимком дочки без трусов33
Дженнифер Энистон беременна от Брэда Питта?17
Что говорит о женщине форма ее груди23
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ155
10 продуктов, которые нельзя есть после 30 лет7
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
03:46
Голливудские детки, которые позорят родителей
Дети Звёзды
06:36
Женщины, которые отпугивают мужчин
Психология
00:57
Девушек в купальниках перестали фотошопить
Мода
03:30
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение