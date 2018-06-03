Росстат: В Башкирии стало меньше браков и больше разводов

Фото: pixabay.com Статистика по разводам и бракам в Башкирии неумолимо гласит — количество разводов упорно растет, а количество новых браков снижается.

Как сообщают «Уфимские заметки» со ссылкой на источник ToDay News Ufa, Росстат опубликовал статистику по разводам и бракам по Башкирии в частности и по ПФО в целом. Если рассматривать эти данные, то рисуется абсолютно безрадостная картинка: институт семьи теряет свои позиции.

Так, с начала 2018 года в Башкирии было официально создано 6 317 новых семей, но это на 9,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Зато количество разводов составило 5 017, это на 1,8% больше, чем в прошлом году.

Башкирия возглавляет тройку лидеров по количеству новых браков в ПФО, на втором месте Татарстан (5817), замыкает ее Нижегородская область (4918).

Однако и первая по разводам в ПФО также Башкирия, за ней традиционно следует Татарстан (4403), а вот на третье место вышла Самарская область (4359).