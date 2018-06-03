София Риччи бросила Скотта Дисика из-за измены!

Скотт Дисик (35) известен своей любовью сходить налево (и наличие девушки его не смущает): на вечеринке Канье Уэста (40) в честь выхода его нового альбома он отжигал с неизвестной блондинкой. Их застукали папарацци, и фото разлетелось по всему Интернету.

Фото смотри здесь.

И, конечно, новость не обошла Софию Ричи (19), девушку Скотта. Как сообщает People, как только она узнала об измене, сразу бросила Скотта. Причин было несколько. Скотт обожает выпить и становиться просто неадекватным в пьяном состоянии.

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А ведь какая была пара! Инсайдеры портала Hollywood Life сообщают, что Дисик очень серьезно относился к своей новой возлюбленной. «Они действительно любят друг друга. Он изменился и совершенно иначе ведет себя с Софией. Несмотря на большую разницу в возрасте, она единственная, кто его понимает», — заявили источники.

Дисик даже решился познакомить Ричи со своими детьми. Недавно они вместе ездили отдыхать на остров Сен-Барт. Правда, бывшей гражданской жене Скотта Кортни Кардашьян (38) такая идея не очень нравится. «Кортни делает все, чтобы защитить своих детей. Она не хочет знакомить их с очередной пассией Скотта, которую он бросит через месяц. Кроме того, она не хочет, чтобы дети думали, что у них может быть еще одна мама», — рассказывает источник.

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Напомним, Кортни и Скотт разошлись в 2015 году после девяти лет отношений из-за бесконечных измен Дисика. После этого он начал менять девушек с еще большей скоростью: у Скотта были ну очень кратковременные романы с Беллой Торн (19), Хлои Бартоли (27), Эллой Росс (19). Поэтому неудивительно, что в искренность его романа с Ричи никто не верил.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/sofiya-richchi-brosila-skotta-disika-iz-za-izmeny/