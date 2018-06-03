Пять признаков того, что отношения пора заканчивать

Недавно мы с другом, тем еще ловеласом, обсуждали разницу подхода к отношениям у парней и девушек. Он удивлялся упорству, с которым девушки цепляются за отношения, пытаются над ними «работать» и на что-то надеются, тогда как парень вполне очевидно выказывает равнодушие — разными способами, но всё же. Оказывается, для парней всё становится очевидным чуть ли не во время первого свидания — насколько ему будет дорога эта девушка, как долго он готов с ней быть и на каких условиях. Мой друг совершенно спокойно признал — если мужчина в отношениях слишком много себе позволяет, это верный признак того, что всё плохо. Грубо говоря, это как в фильме «Обещать — не значит жениться», где одна подруга авторитетно сообщает другой: «Если он тебе не позвонил, не надо искать тысячу причин. Ты просто не зацепила его, вот и все». Так вот, если парень ведет себя явно некрасиво — увы, это означает, что ваши отношения близки к концу. А скорее всего, планировались быть несерьезными с самого начала. Как вовремя увидеть признаки того, что все катится к черту?

Он агрессивно отстаивает личные границы Разумеется, у каждого должен быть «воздух» и право на личное пространство. Но если мужчина отчитывает вас в достаточно резкой форме за лишний телефонный звонок, вопрос «ты сейчас где?» и никогда не дает информации о том, как и с кем прошел его день, — дела плохи. Это значит, что вы в его иерархии стоите значительно ниже, чем дальний приятель. Вспомните — ведь и он наверняка не особенно интересуется вашими передвижениями в течение дня? А если вы пытаетесь с ним обсуждать эту ситуацию, он отвечает достаточно агрессивно или пространно начинает излагать теорию о личных границах и излишне прилипчивых девушках. Кроме этого, он ревностно оберегает от вас свой компьютер, на котором всегда стоит пароль, везде носит с собой телефон и настойчиво отворачивает его так, чтобы вы даже случайно не смогли заглянуть в экран. Узнали? Бегите. Ведь второй «побочный эффект» такого поведения — некоторое количество таких же наивных девушек на стороне, слепо уважающих его личные границы. Уши одной моей подруги были настолько искусно завешаны лапшой, что лишь спустя полгода она узнала — ее гордый и независимый парень одновременно жил с ней и еще одной девушкой. Не просто встречался — жил! И, честно говоря, с тех пор и мой опыт не раз подтверждал — умные разговоры о личном пространстве ведут к краху.

Он не планирует совместный отдых и будущее Это один из главных показателей, если честно. Проанализируйте ваши разговоры, вспомните, как он реагирует на предложения совместных поездок — как совсем в скором времени, так и через полгода, например. Вялые «я не знаю» и «может быть» — скажут вам намного больше, чем его нежные слова в постели. Подумайте — а как часто вообще инициатива что-то спланировать исходит от него? Кроме этого, в ваших отношениях так или иначе должны присутствовать шуточки и полунамеки на будущую семейную жизнь, общую старость, детей. Если это полностью отсутствует и вы ощущаете, что подобные разговоры неуместны — значит, ваш мужчина достаточно четко дал вам понять, что до свадьбы не дойдет. Кстати, чтобы сообщить об этом, слова не всегда нужны.

Он не говорит, что любит вас Мужчины могут спорить со мной сколько угодно и доказывать, как для них важны и трепетны эти слова и как неимоверно сложно их сказать. Вранье. Есть даже идеальный срок — полгода. Если за это время парень не сказал «я люблю тебя» –бегите, и все. Я вас уверяю, вы совсем скоро обнаружите, что одной из следующих своих девушек он признался в любви уже через месяц, а через те самые полгода у них вообще случилась свадьба. «Просто ты его не зацепила» — помните, да? Совсем плоха ситуация, если вы не сдержались и признались в чувствах первой, а в ответ… задумчивый поцелуй в лоб, отведенные в сторону глаза и настойчивые попытки инсценировать внезапную глухоту. Нет, он не растерялся. Он просто точно знает, что не любит, вот и все.

Он уже несколько лет не зовет вас замуж Полгода назад в Госдуме обсуждали забавную инициативу — предлагали считать официально женатыми тех, кто прожил в гражданском браке более пяти лет. Я тогда сказала все, что думаю, вот в этой статье ("Гражданский брак — тихий омут наших разочарований"). Краткий посыл — девушки, если спустя год мужчина не предложил вам выйти за него замуж, он уже и не предложит. Бегите! Разумеется, если в ваши планы не входят беззаботные страстные отношения без малейших обязательств на пару беспечных лет. Тот же мой приятель рассказал мне, что мужчина крайне редко долго думает и решается, жениться ему или нет. Он смотрит на девушку и точно знает — Она это или не Она. И, кстати, мужчина преспокойно может находиться в отношениях, как в засаде, выжидая идеального для себя кандидата, чтобы потом вмиг уйти без долгих прощаний. Тогда как девушка даже при режиме «встреча для секса один раз в неделю» будет подсознательно считать себя несвободной и готова существовать так годами, не решаясь выйти на поиски кого-то более подходящего.

Вы часто ссоритесь Совсем без ссор, конечно, не бывает, особенно в начале отношений и если вы оба уже взрослые, сформировавшиеся личности. Но притереться, при желании, можно достаточно быстро. Найти алгоритмы примирения, обсудить корни столкновений и по возможности исключить катализаторы. А если ссоры продолжаются и происходят каждую неделю, а то и чаще — налицо конфликт, который вряд ли удастся разрешить. И если для вас постоянная жизнь в стрессе и противостоянии не является идеалом — бегите! Очевидно, что вы оба просто не подходите друг другу. Каждая ссора — это попытка отстоять какие-то очень важные для вас обоих вещи. И если вы при этом кричите — очевидно, что во время обычного разговора услышать друг друга у вас не получается. И вряд ли получится.