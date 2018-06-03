Это официально! Белла Хадид и The Weeknd вместе

Белла Хадид и расстались в далеком году. И вот, спустя два года парочку вновь начали видеть вместе. Сначала они были замечены на вечеринке в Каннах, где все время мило обнимались и целовались. А теперь Белла и Абель вместе отдыхают в Париже.

Парижская история началась за ланчем в одном из местных ресторанов самого романтичного города в мире.

После того, как Абель выложил в свой видео, где был отчетливо слышан голос Беллы, все поклонники сразу же начали вновь обсуждать воссоединение пары. А банка помидоров окончательно расставила все точки над. Сначала Белла выложила фотографию, держа банку в руках, а затем она случайно попала и в объектив камеры Абеля, когда певец просто хотел запечатлеть интерьер ресторана.

А после в появились и фотографии молодых людей, на которых они выглядели очень счастливыми, постоянно улыбались, увлечено разговаривали друг с другом и смеялись. Напомним, что ранее Абель месяцев встречался с американской певицей Селеной Гомес. В то время как Хадид, видимо, ждала своего возлюбленного и не с кем не встречалась.