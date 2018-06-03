Экс-супруг Меган Маркл собрался снова жениться через две недели после ее свадьбы с принцем Гарри

41-летний кинопродюсер Тревор Энгельсон сделал предложение своей возлюбленной спустя пару недель после прогремевшей на весь мир свадьбы его бывшей жены Меган Маркл.

19 мая состоялась самая громкая свадьба года: британский принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл. Трансляцию торжества посмотрели миллионы человек по всему миру, среди которых наверняка был и бывший муж невесты Тревор Энгельсон. Спустя пару недель после торжества продюсер сделал предложение своей возлюбленной Трейси Курланд, с которой встречался до этого три года, сообщает US Weekly.

— подписал он снимок в Instagram с будущей супругой, на безымянном пальце которой блестит помолвочное кольцо.

Напомним, Тревор Энгельсон и Меган Маркл начали встречаться в 2004 году, поженились только спустя семь лет, а через два года развелись. В 2016 году Меган Маркл познакомилась на слепом свидании с принцем Гарри . Они сразу понравились друг другу и начали встречаться. В середине мая, спустя два года отношений, влюбленные обвенчались в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

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Фото:Getty, East News, Global Look Press