Жаркое примирение: Питт вернулся к Джоли

Свершилось то, чего ждали миллионы поклонников Анджелины Джоли Брэда Питта , переживавшие за отношения самой красивой пары Голливуда сильнее, чем за свои. Актёры снова вместе, если верить западным СМИ.

Драма в голливудской семье началась с того, что Джоли в сентябре 2016 года поставила точку в отношениях с Питтом. А после через 10 месяцев в интервью «Vanity Fair» во всех подробностях рассказала, почему приняла такое решение. Актриса заявила, что устала терпеть алкоголизм супруга.

«Все стало плохо». Затем она сделала паузу и сказала, что не хотела бы употреблять в отношении Брэда слово «плохо» и уточнила: «Все стало слишком трудным».

Летом 2016 года Анджелина снимала в Камбодже свой фильм «Сначала они убили моего отца». Брэд в это время работал во Франции на съемках картины «Союзники». Многие потом заявляли, что у него начались интрижка с партнёршей по съёмкам Марион Котийяр. Якобы это и взбесило Джоли, но после эта версия не подтвердилась.

Питт, в свою очередь, придерживался того же варианта, что и Джоли, заявляя о своей любви к выпивке.

«Я пил слишком много водки. В этом я был хорош. Я был просто профессионалом в выпивке, — говорит Брэд. — И это стало проблемой. Честно говоря, с тех пор, как я закончил колледж, я не помню ни одного дня, чтобы я не выпил или не выкурил косяк. Когда у меня появилась семья, я завязал со всем, кроме выпивки. Но в последний год моей семейной жизни все вышло из-под контроля», — признался он интервью GQ Style.

После актёр заверил, что ради примирения и встреч с детьми отказался от всего, что горит.

«Я пью клюквенный сок и газированную воду. И, поверьте, у меня самый чистый анализ мочи во всем Лос-Анджелесе», — сказал Питт.

Затем последовала огромная череда других признаний, где оба рассказывали, как им жилось вместе, что сначала всё было прекрасно, а потом что-то пошло не так.

К слову, в момент, когда брак начал трещать по швам, на экраны вышла драма «Лазурный берег», где пара сыграла практически самих себя. По крайней мере к такому выводу пришли голливудские эксперты. Они же верно заметили и ещё одну киноиронию в жизни Джолипиттов — отношения между ними завязались во время съёмок фильма «Мистер и миссис Смит». Тогда звезда «Лары Крофт» случайно увела Питта у любимицы Америки — Дженнифер Энистон

Новая любовь Брэда забеременела в первый же год их отношений, в то время как шестилетний брак Энистон и Питта был бездетным.

Уже в мае 2006 года Анджелина родила первую совместную с Брэдом дочку Шайло Нувель. А спустя два года последовало продолжение в виде двойни — мальчика Нокса Леона и девочи Вивьен Маршелин.

Учитывая, что и без вмешательства Питта Джоли была матерью двоих усыновлённых мальчишек — Мэддокса и Пакса, а также удочеренной Захары, то разросшаяся семья радовала глаз папарацци и всего мира. Потом счастье общественности добила долгожданная свадьба звёзд.

Чудо свершилось в 2014 году, а спустя два года «грянул гром» в виде развода. Джоли до последнего пыталась оградить детей от всех слухов.

«Я думаю, лучше выплакаться, принимая душ, чем разрыдаться перед детьми. Они должны верить, что все будет хорошо, даже если ты сама в этом далеко не уверена… Они были очень храбрыми и смогли залечить раны, полученные от тех вещей, которые произошли с нами. Они еще не пережили сам развод, но уже смогли пережить все то, что предшествовало ему», — пояснила тогда Энджи.

Тут же западные таблоиды начали выдавать Джоли то за одного, то за другого миллиардера. Также СМИ без умолку говорили о том, что Питт на фоне новые романов супруги начал катастрофически быстро спиваться.

В общем, всё как положено — грязь, слухи и сплетни — и так два года.

Днём 3 июня 2018 года в это тёмное царство пробился луч света. Всё те же таблоиды засверкали заголовками о «жарком примирении Джоли и Питта».

Общие друзья актёров заявили, что пройдя через всё, пара осознала, что они созданы только друг для друга.

Но есть и те, кто скептически отнёсся к примирению звёзд. По словам обозревателя одного из западных изданий, Питт и Джоли физически не могли встретиться, так как оба сейчас работают на разных конца планеты — он в Голливуде, она в Великобритании.

Но в чудеса надо верить. Они иногда случаются.