Любовь жива. Джоли и Питт воссоединились

Анджелина Джоли и Бред Питт , решившие в сентябре 2016 года подать на развод, но так и не разорвавшие отношения официально, помирились.

Пара пришла к консенсусу по ключевым вопросам. Питт успел признаться в том, что чувства к Джоли не угасали и он продолжает по-прежнему ее любить.

В свою очередь, одна из самых красивых женщин планеты вручила ключи от своего дома Питту, красноречиво дав понять о своем расположении к нему, передает Nation News.

На фоне громкой новости появились скептики, озадачившиеся подробностями, которые просочились в Интернет. Кроме того, некоторые из них утверждают, что примирение не могло состояться, поскольку актеры находятся в разных странах.