Ещё
Любовь жива. Джоли и Питт воссоединились
Далее:
Читайте также:
Ещё

Любовь жива. Джоли и Питт воссоединились 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Анджелина Джоли и Бред Питт, решившие в сентябре 2016 года подать на развод, но так и не разорвавшие отношения официально, помирились.
Пара пришла к консенсусу по ключевым вопросам. Питт успел признаться в том, что чувства к Джоли не угасали и он продолжает по-прежнему ее любить.
В свою очередь, одна из самых красивых женщин планеты вручила ключи от своего дома Питту, красноречиво дав понять о своем расположении к нему, передает Nation News.
На фоне громкой новости появились скептики, озадачившиеся подробностями, которые просочились в Интернет. Кроме того, некоторые из них утверждают, что примирение не могло состояться, поскольку актеры находятся в разных странах.
Вечерняя Москва: последние новости
Александр + Ирина: обыкновенное чудо Абдулова и Алферовой Самые громкие разводы года Гороскоп для всех знаков зодиака на июнь
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда «Дома-2» взбесила снимком дочки без трусов112
Что говорит о женщине форма ее груди23
Дженнифер Энистон беременна от Брэда Питта?17
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ161
10 продуктов, которые нельзя есть после 30 лет8
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
03:46
Голливудские детки, которые позорят родителей
Дети Звёзды
06:36
Женщины, которые отпугивают мужчин
Психология
00:57
Девушек в купальниках перестали фотошопить
Мода
03:30
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение