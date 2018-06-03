Ирина Круг: Что-то в семье происходило только по вине моих мужчин

Слухи о непростых отношениях в семье певицы Ирины Круг стали курсировать в конце прошлого года. Вскоре певица сама рассказала в интервью: ее семейная лодка дала пробоину. Впрочем, на днях Круг призналась нашим корреспондентам, что с мужем Сергеем они смогли все уладить.

С бизнесменом Сергеем Белоусовым Ирина познакомилась в 2016 году. Тогда артистка переживала непростые времена: после убийства Михаила Круга она думала, что вообще не сможет больше строить отношения с мужчинами. Забывалась Ирина только на сцене. Круг начала сольную карьеру. И именно Сергей помогал ей справляться с трудностями, с которыми она столкнулась в шоубизнесе.

— Я — девушка очень мягкого характера, — рассказывает о себе звезда. — Не люблю гулять, куда-то ходить. В этом плане я совершенно домашний человек. Для меня главное — семья.

Белоусову то, что Ирина не любит тусоваться, даже нравится. Первое время они жили душа в душу. Круг пела, а параллельно воспитывала их общего сына. Гром прогремел в прошлом году. Тогда звезда впервые призналась, что не исключает развода. «Все сложно! — сообщила она в интервью. — Мы переживаем непростой период».

— В тот момент мы часто ссорились, — говорит артистка. — Все-таки 13 лет прожили вместе — это большой срок. Было очень трудно. Но мы всё восстановили. В течение года оба поняли, что не можем друг без друга. Мне необходима его поддержка, а ему — моя. Но тогда нам было очень сложно. Не по моей вине. У меня отношения со всеми мужьями были хорошими. Поверьте, я очень легкая в быту. Если что-то в семейных отношениях происходило, то только по вине моих мужчин.

В знак примирения Ирина и Сергей отправились на отдых. В этом году парочка решила провести его в Арабских Эмиратах.

— Мы отдыхали в Дубае, потому что я очень люблю этот курорт, — улыбается певица. — Мне удалось наконец-таки побыть с детьми. Я все время на гастролях, мы часто разлучаемся. Слава Богу, у нас есть моя мама и мама мужа. Они нам очень помогают. В этом плане у нас дружная семья. В любую минуту мы приходим друг другу на помощь. Это заложено с детства. Перед моими глазами был пример родителей. Они были очень дружны, никогда не ругались. У нас с мужем конфликты иногда случаются. Папа запрещает давать сладкое детям — много сахара до семи лет нельзя. А я даю иногда.

Сама же Ирина от сладкого отказалась. Свой рацион строго контролирует. Она уже давно перестала есть вредные для фигуры продукты.

— Сейчас придерживаюсь спортивного питания: перед тем как что-то съесть, считаю калории, — говорит артистка. — Иногда заказываю еду в боксах. Если мне нужно какой-то период выдержать и похудеть, питаюсь тем, что привозят. Потом начинаю сама — я уже знаю, как держать себя в рамках. Потом даю себе поблажку. Но даже в эти моменты у меня в рационе нет ни жареного, ни копченого, ни жирного. Я не ем свинину и баранину, а творог, например, ем только обезжиренный. И конечно же езжу в фитнес-клуб.