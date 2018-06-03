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СМИ узнали о воссоединении Питта и Джоли
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СМИ узнали о воссоединении Питта и Джоли 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: BFM.RU
Пресса узнала о воссоединении голливудских звезд Брэда Питта и Анджелины Джоли. Об этом пишет Gossip Cop со ссылкой на журнал Globe.
По информации издания, супруги примирились и пытаются восстановить семью. Таблоид утверждает, что Джоли и Питт так и не завершили процедуру развода, поскольку «не могли заставить себя подписать бумаги». Когда предполагаемое воссоединение произошло, не сообщается. Однако со ссылкой на человека из окружения актеров в журнал пишет, что «они заботятся друг о друге и во всем разобраться».
Кроме того, Джоли дала Питту ключи от своего дома, чтобы он мог приходить в любое время, и актер уже неоднократно пользовался этой возможностью, утверждает издание.
В то же время многие западные обозреватели настроены скептически и не верят в воссоединение актеров. Они считают, что пара физически не могла встретиться, поскольку сейчас они находятся в разных частях света. Нарример, Питт работает в Голливуде, а Джоли из-за съемок проводит свои дни в Великобритании.
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