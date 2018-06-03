Почему секс является лучшим спортом?

Вы можете не иметь к спорту никакого отношения и сталкиваться с ним только в колонке спортивных новостей в газетах, но он все равно всегда будет присутствовать в вашей жизни. Уборка дома, поход по магазинам, прогулка с собакой — все эти действия несут в себе физическую нагрузку. Если сравнить секс и спорт, то выясним, что они имеют еще больше общего, чем любая другая повседневная активность. У этих процессов можно выделить семь общих качеств.

Энергетические затраты

Сложно найти человека, который никогда не пробовал похудеть. Для этой цели люди садятся на диеты и подключают физические нагрузки с целью повышения эффективности. Это могут быть занятия на тренажерах в зале, фитнес или пробежки. По средним подсчетам бег трусцой в течении получаса позволяет сжечь около 300 килокалорий. Сложно сказать, много это или мало, можно лишь сопоставить.

Среднестатистический половой контакт длится около пяти минут, за это время тратится около 360 килокалорий.

Важно лишь учесть некоторые детали, около 112 килокалорий человек теряет при оргазме, то есть если половой акт не закончится оргазмом, но треть его эффективности будет потеряна. Имеются данные о том, что симуляция оргазма забирает 315 килокалорий.

Выходит, для похудения секс является более эффективным средством, чем бег. К тому же утренние пробежки бывают настолько изнурительными, что вытаскивать себя на них следует через силу. Половая активность для человека естественна, это самый приятный из всех способов похудения.

Проработка мышц

Существует стереотип о том, что получить красивые рельефные мышцы можно лишь при помощи работы с гантелями, штангами и прочими атрибутами тяжелой атлетики. На самом деле в процессе занятия любовью участвует большое количество групп мышц, поэтому регулярная половая активность лучшим образом скажется на фигуре, в первую очередь это касается рук и ног, бедер, спины и пресса.

Ключевым словом является активность, потому что минимальная активность в постели и постоянное предпочтение миссионерской позе точно не помогут накачать мышцы. Красивый рельеф на теле приходит только при условии проявления активности, а если проявить еще и повышенную заинтересованность к процессу, то можно не только преобразиться внешне, но и значительно разнообразить свою сексуальную жизнь. Попробуйте подобрать новые позы, которые предполагают максимальную активность, и тогда вы убедитесь, что секс — это лучший спорт!

Познание спортивного интереса

Спорт — это стремление к самосовершенствованию и победе, высшей наградой в нем является Олимпийская медаль. В сексе роль такой медали выполняет оргазм и чувство удовлетворения собой и своим партнером. Удовлетворение приходит не сразу, точно так же, как и спортсмен не может сразу получить заветную медаль. Если рассмотреть данный вопрос с ракурса отношений, то сначала необходимо найти подходящего человека, а затем завязать с ним отношения, то есть превзойти конкурентов, перейти на стадию физической любви, получить оргазм. Чем не долгий путь к заслуженному успеху?

Соревновательный процесс на этом не заканчивается. Отношения между людьми не всегда бывают чуткими и взаимными, как и сами люди. Сексуальные отношения могут представлять собой соревнования между их участниками, когда один из них будет пытаться получить оргазм любой ценой, не думая о партнере. Секс всегда останется соревнованием, к которому невозможно остаться равнодушным.

Официальные и полуофициальные соревнования

Для наших соотечественников это звучит нелепо, но в других государствах периодически проводятся соревнования и даже настоящие чемпионаты по сексу. Хотя многие могли слышать про ежегодный чемпионат мира Eroticon, проводится он в Варшаве, но скандальная слава о нем разлетается по всему миру. Как и любой чемпионат, Eroticon подразумевает множество дисциплин, самые яркие из них — это «Лучшая любовница мира», «Садо-мазо», «Лесбо» и прочие. В 2003 году лучшей любовницей мира стала Клаудиа Фигуру, порно-актриса из Польши, которая за 8 часов смогла удовлетворить 646 мужчин.

Блок похожие статьи

Сейчас данный чемпионат официально под запретом, пропаганда нравственности и морали не допускает проведения таких соревнований. Поэтому Eroticon проводится подпольно на свободной от предрассудков территории. Организаторы нетипичной «Олимпиады» каждый раз рискую попасть в тюрьму на десять лет, но они не останавливают своей деятельности, каждый раз арендуют новый закрытый клуб и продолжают свое дело.

Столь публичное участие в соревнованиях мы оставим для профессионалов, а любители могут проводить собственные чемпионаты. Секс можно разукрасить элементом игры, которая будет иметь свои правила и подразумевать награды. Такое мотивирующее разнообразие является одним из лучших способов борьбы с рутиной.

Воздействие на гормональный фон Для физиологии человека характерно такое понятие, как «мышечная радость». Во время спортивных тренировок в организме усиленно вырабатывается один из гормонов счастья, эндорфин. Пи занятиях сексом такой гормон тоже вырабатывается, причем в четыре раза больше, чем при нагрузках от спорта. Максимальное количество эндорфина выделяется при получении оргазма, это количество в три раза превышает выработку гормона во время предварительных ласк и в полтора раза больше, чем во время непосредственного контакта. Это еще один аспект, в котором секс превосходит спорт.

Позитивное влияние на здоровье

Регулярная половая жизнь не только приятна для человека, но и невероятно полезна для его организма. Занятия спортом даже с минимальной интенсивностью укрепляют сердце и сосуды, дыхательную систему, иммунитет, это общеизвестный факт. Но мало кто осведомлен о том, что секс влияет на человека не лучше спорта, помимо вышеперечисленного он также нормализует деятельность мочеполовой системы и органов чувств, укрепляет опорно-двигательный аппарат.

Секс — это самое лучшее лекарство, ведь увеличение количества эндорфина равносильно обезболивающему средству. Поэтому при головной боли можно не пить аспирин, а принять более приятное средство. Люди с регулярной половой жизнью менее подвержены простудным и вирусным заболеваниям, этот факт подтверждается многочисленными исследованиями. У таких людей количество антител к вирусам почти на треть больше чем у тех, кто вынужден воздерживаться от секса.

Возможный травматизм

Практически все виды спорта связаны с возможностью получить травму. Это растяжения, вывихи, смещения и прочие повреждения. Особенно опасными являются те виды спорта, которые связаны с поднятием больших весов. Секс тоже может быть травм опасным, отчасти по той же самой причине, ведь во время полового акта человек работает с собственным весом и весом партнера. Чаще всего повреждения происходят по причине выбора слишком экстремальной позы, многие из них очень сложны для неподготовленных к нагрузкам людей. Только в США ежегодно более десяти тысяч жителей получают травмы (как легкие, так и тяжелые) из-за необдуманного выбора сексуальной позиции.

Очевидно, что что секс — это самый лучший спорт, он интересен, приятен и доступен для каждого! Для того, чтобы половая жизнь была безопасной, следует помнить о правиле умеренности, спортивный интерес никогда не должен заглушать здравого мышления.

Читать далее

Другие материалы по теме:

Что лучше — большой зал или маленькая студия?

3 причины полюбить скалолазание

Как спорт влияет на качество секса?