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Хлопья от мастурбации и другие странные советы о сексе из прошлого
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Хлопья от мастурбации и другие странные советы о сексе из прошлого 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
Вторая половина XIX столетия ознаменовалась индустриальной революцией, появлением телефона и множества других новшеств. Однако, несмотря на прогрессивность общества, в некоторых вопросах они немного напоминали пещерных людей, например, когда речь заходила о сексуальной жизни. Отдельные советы из недалекого прошлого способны удивить и даже шокировать.
Оргазм
Юджин Беклард, психолог из Франции, в 1850 году выпустил псевдонаучный труд, где рассказывал о том, что оказывает непосредственное влияние на характер ребенка. В частности, он утверждал, что малыш будет больше походить именно на того родителя, чей оргазм в момент зачатия оказался ярче.
Страсть
В XIX столетии существовало мнение, что при занятиях сексом необходимо отдаваться партнеру со всей страстью, а также никогда не делать этого, если устали. В противном случае дети получатся некрасивыми.
Беременность
Чтобы избежать беременности, женщинам рекомендовали перед сексом, а именно за день до интима, покататься на лошади. Кроме того, помочь в этом, как считали в прошлом, способен бешеный танец сразу после близости.
Мастурбация
Первые известные миру кукурузные хлопья являлись достаточно безвкусными, и их производители называли достаточно вескую причину, якобы пресная еда способна сократить сексуальный аппетит. Кроме того, их позиционировали как достойное средство от мастурбации для мужчин.
Ветер
Еще одна странная рекомендация из XIX столетия призывала в ходе зачатия малыша следить за переменным направлением ветра. Люди верили, что в случае с северным ветром можно ждать появления ребенка с более крепким характером, нежели при восточном.
Лестница
Пара XIX века решительно рекомендовали не предаваться страсти непосредственно на лестнице. Если же нарушить данное правило, то, как считали некоторые, ребенок может появиться на свет с искривленным позвоночником.
Отказы
Некая достопочтенная Рут Смитерс, выпускавшая советы для невест, призывала дам как можно реже отдаваться супругу. В противном же случае то, что должно было стать приличным браком, могло впоследствии превратиться в обычное «торжество похоти».]]>
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