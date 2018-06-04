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Лора Препон и Бен Фостер поженились
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Лора Препон и Бен Фостер поженились 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Звездная пара принимает поздравления: буквально несколько минут назад Лора Препон в своем Instagram объявила, что они с Беном Фостером поженились — и заодно поделилась первым фото со свадьбы.
Как стало известно TMZ, разрешение на вступление в брак звезды получили в Нью-Йорке за пару недель до собственно свадьбы. Интересно, что, как это нередко случается у знаменитостей, родителями Лора и Бен стали до того, как пожениться — прошлым летом у них родилась дочка Элла.
Just Married! Thank you for all the love and support. Wishing all of us the good stuff!
Публикация от Laura Prepon (@lauraprepon)
3 Июн 2018 в 10:54 PDT  попкорнnews
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