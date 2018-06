Лора Препон и Бен Фостер поженились

Звездная пара принимает поздравления: буквально несколько минут назад Лора Препон в своем Instagram объявила, что они с Беном Фостером поженились — и заодно поделилась первым фото со свадьбы.

Как стало известно TMZ, разрешение на вступление в брак звезды получили в Нью-Йорке за пару недель до собственно свадьбы. Интересно, что, как это нередко случается у знаменитостей, родителями Лора и Бен стали до того, как пожениться — прошлым летом у них родилась дочка Элла.

Just Married! Thank you for all the love and support. Wishing all of us the good stuff!

3 Июн 2018 в 10:54 PDT