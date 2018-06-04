В сыновья годятся! Звезды, которые выбирают бойфрендов помоложе

Этих знаменитостей совершенно не смущает разница в возрасте с возлюбленными. Некоторые из них старше своих бойфрендов на двадцать лет. Пока одни критикуют их, другие поддерживают, а третьи завидуют, они наслаждаются жизнью и отношениями.

Шакира, в отличие от многих звезд из нашей подборки, не выглядит старше своего любимого мужчины, несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте, и уж точно не смотрится рядом с ним как его мама. C испанским футболистом Жераром Пике она познакомилась, когда он снялся в ее клипе Waka Waka (This Time for Africa), официальной песне Чемпионата мира по футболу — 2010. Вот уже почти восемь лет они живут в гражданском браке и растят двоих сыновей.

Бритни Спирс старше своего бойфренда, фитнес-тренера и манекенщика Сэма Асгари, на тринадцать лет. Благодаря новому возлюбленному певица снова пришла в форму и теперь светится от счастья. Вот только беда в том, что Спирс настолько влюбилась, что захотела выйти за парня замуж, а он заявил, что пока слишком молод для брака.

Дженнифер Лопес, как и многие ее коллеги, увлеклась танцором из собственной команды. Каспер Смарт был младше певицы на семнадцать лет и не отличался верностью. Когда в СМИ уже начали появляться новости об интрижках Смарта с трансгендерными моделями, Лопес решила с ним расстаться. Теперь 48-летняя Дженнифер встречается с мужчиной постарше — 42-летним бейсболистом Алексом Родригесом

Пэрис Хилтон встречается с актером Крисом Зилкой , которого собирается на себе женить. Судя по всему, инициатором предложения руки и сердца стала сама Хилтон, заявившая, что она готова к рождению ребенка и браку. Хотя Пэрис старше Криса всего на четыре года, на красных дорожках и во время фотосессий она выглядит как минимум как его старшая сестра — настолько властной она кажется рядом с этим симпатичным, но явно не очень опытным парнем.

В прошлом году Кейт Бекинсейл, которой на тот момент было 43 года, закрутила роман с… 21-летним актером Мэттом Райфом. По словам ее друзей, Кейт не строила далеко идущих планов и не афишировала эти отношения, а просто наслаждалась романом с веселым и красивым Райфом, фото обнаженного торса которого в Instagram неизменно собирают тысячи лайков.

После развода с олимпийским чемпионом Брюсом Дженнером , сменившим пол и превратившимся в женщину по имени Кейтлин, Крис Дженнер решила найти себе горячего парня, который предпочитает дам и насчет своей гендерной принадлежности не сомневается. Так избраником Дженнер стал молодой и симпатичный роуд-менеджер Джастина Бибера Кори Гэмбл, которого она старше почти в два раза.

После разводов с ревнивым, агрессивным и эгоистичным актером Шоном Пенном и режиссером Гаем Ричи, который пытался ее перевоспитать и сделать послушной женой, Мадонна решила жить в свое удовольствие и встречаться с молодыми и покладистыми красавчиками. Теперь она регулярно меняет танцоров, манекенщиков и начинающих артистов, которые по возрасту часто годятся ей в сыновья. К примеру, танцор Брахим Заибат был младше Мадонны на 28 лет, а хореограф Тимор Стеффенс — на 29.

Звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс вот уже несколько лет cчастлива в отношениях с музыкантом Джонни Макдэйдом, которого она старше на двенадцать лет. Стоит отметить, что смотрятся вместе они очень даже гармонично. Актриса потрясающе выглядит в свои 53 года, а Макдэйд совсем не похож на незрелого мужчину.

После довольно тяжелого расставания с неуправляемым рокером Питом Доэрти (был моложе Кейт на каких-то пять лет) Кейт Мосс вышла замуж за более спокойного и взрослого музыканта Джейми Хинса . Правда, модель быстро заскучала в браке, развелась и нашла бойфренда помоложе и повеселее. Последние пару лет Мосс отлично проводит время со светским фотографом Николаем фон Бисмарком, которого она старше на тринадцать лет.

Шэрон Стоун не комплексует из-за возраста, не закрашивает седые виски, не избавляется от морщин у пластических хирургов и предпочитает крутить романы с молодыми мужчинами. За последее время Стоун, которой в марте исполнилось шестьдесят, встречалась c аргентинским манекенщиком вдвое моложе ее Мартином Микой и 46-летним актером Дэвид ДеЛуис , а недавно растогла помолвку с 41-летним итальянским миллионером Анджело Боффа. Может, дело в том, что Анджело староват?

Недавно 50-летняя Памела Андерсон перестала скрывать роман с одним из самых сексуальных и успешных футболистов в мире — 32-летним французом марокканского происхождения Адилем Рами . Андерсон уверяет, что без ума от защитника сборной Франции, а разница в возрасте для них не проблема. По словам модели, Рами считает ее инопланетянкой, потому что она совершенно не выглядит и не ведет себя так, как женщина, которой за пятьдесят.

Тильда Суинтон

Тильда Суинтон вот уже почти пятнадцать лет счастлива в отношениях с художником из Новой Зеландии Сандро Коппом. Она старше на семнадцать лет, он восхищается ею и называет своей музой, а секретом счастливых и долгих отношений пары, по слухам, является отсутствие ревности.

Деми Мур и Эштон Катчер несколько лет доказывали всем, что разница в возрасте не играет важную роль в отношениях между мужчиной и женщиной. Однако в итоге красавчик Катчер предпочел Мур свою ровесницу Милу Кунис . Что сделала Деми? Закрутила роман с певцом Ником Джонасом, который младшее ее на тридцать лет, а изменщика Катчера — на пятнадцать.

Мэрайя Кэри весной отметила 48-летие. Певица растит двоих детей от 37-летнего шоумена Ника Кэннона, а недавно рассталась с танцором своей команды, 35-летним Брайаном Танакой . Правда, последний, по слухам, оказался настоящим альфонсом.