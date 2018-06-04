Женский секс-туризм в Кении

В Кении широко распространен так называемый «романтический туризм» — когда пожилые европейки платят молодым кенийцам за сопровождение… и другие услуги.

В 2009 году Софи Амали Клугарт отправилась в кенийскую столицу Момбаса в составе некоммерческой организации ActionAid. Ее основной задачей было осветить проблему бедности в этой африканской стране. А по вечерам и выходным восхищенная Кенией Клугарт путешествовала в поисках интересных сюжетов. Как-то раз, оказавшись на пляже, фотограф поразилась тому, что пожилые европейки вовсю флиртуют здесь с местными молодыми людьми. Когда она пообщалась с одной из туристок, то узнала, что это называется «романтический туризм» — одинокие мужчины и женщины прибывают в бедные страны в поисках компаньонов среди местных жителей, готовых добровольно стать «подчиненными» для этих людей в обмен на подарки, бесплатные обеды, а иногда и просто наличные.

businessinsider.com Впервые Клугарт узнала о «романтическом туризме», прогуливаясь по пляжам Момбасы. Там она увидела много пожилых белых женщин, окруженных молодыми кенийцами. «Их намерения были так очевидны», — признается фотограф.

В отелях Момбасы было полно европейских туристов — как мужчин, так и женщин, которые приехали отдыхать сюда одни. Все в отеле — от администраторов до персонала — знали об отношениях между туристами и местными жителями.

Свой первый «объект» — Луизу — фотограф встретила на пляже. Она сказала Луизе, что снимает историю о любви. Луиза засмеялась и сказала: «Любовь! Ее здесь нет!» Луиза состояла в отношениях с двумя кенийскими мужчинами и познакомила Клугарт со многими другими женщинами в округе.

Луиза начала жить в Кении в 1997 году, когда получила здесь работу гида. На работе она видела, что многие туристки здесь заводят любовные отношения с местными, и поклялась, что никогда не станет одной из таких женщин.

Однако вскоре после этого Луиза начала встречаться с кенийцем и забеременела. Втроем они переехали во Францию, но Луиза выгнала своего любовника, когда узнала, что он ей изменяет. Она вернулась в Кению, чтобы ее сын Джошуа мог быть ближе к своим корням.

Зачастую женщины начинают встречаться с кенийцами из-за одиночества. А местные мужчины обычно живут в жуткой нищете, так что совершенно не против такого времяпрепровождения. Если кениец «подыграет», ему гарантирована удобная постель, а также обеды и подарки от женщин, которые он может оставить себе или продать…

Большинство таких туристок приезжают из Германии, Швейцарии, Восточной Европы и Британии. Обычно это богатые, толстые и пожилые женщины.

Во многих случаях о деньгах лишний раз не упоминают, чтобы женщины могли сохранить иллюзию романа. Хотя порой женщины платят мужчинам сразу после секса.

Одна дама, которую встретила Клугарт, приезжает в Кению из Германии два раза в год и каждый раз остается на курорте по три недели. Каждый раз она ездит к одному и тому же мужчине.

Когда она приезжает, то дает ему достаточно денег, чтобы он за все платил, пока она отдыхает, чтобы не быть похожей на «мамочку». Уезжая, она также оставляет ему деньги.

Во многих случаях мужчины ищут способ перебраться из Кении в Европу с помощью своих «спутниц».

Порой такие романы могут перерасти в серьезные отношения, которые стирают грань между реальностью и фантазией.

Многие женщины попадают в плен фантазий, так что, когда они осознают, что их просто использовали, они начинают страдать или испытывают гнев.

Но в большинстве случаев женщины прекрасно понимают, что в этом курортном романе двое просто используют друг друга. Один — ради компании, второй — ради денег.

Например, одна женщина, которую встретила Клугарт, работает в гостиничной сфере в Европе и приезжает в Кению каждый год, чтобы сбежать от реальности. Ее муж умер от рака 20 лет назад, и она не хочет нового отца для своих детей — ей просто нужен спутник, который всегда готов ее выслушать.

Клугарт узнала, что такое происходит не только в Кении. Это вполне распространено во многих местах отдыха, особенно в странах Карибского бассейна.