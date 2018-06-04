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В Барнауле стали играть меньше свадеб
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В Барнауле стали играть меньше свадеб 

АиФ — Алтай 3 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Данные, которые предоставил Алтайкрайстат за январь-апрель 2018 года, говорят о том, что барнаульцы стали меньше жениться.
Так, в текущем году было зарегистрировано 940 браков, тогда как за тот же период прошлого года их было 1010. Разводов также меньше регистрируется: 2018 г. — 1013, 2017 год — 1143.
Причем как и в прошлом году количество разводов превышает количество свадеб.
Напомним, в рамках проекта «Алтай — территория примирения» в загсах края начала работать служба примирения. Семейные посредники будут помогать супругам решать семейные конфликты. Такие службы открылись в Барнауле и Бийске.
АиФ — Алтай: последние новости
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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