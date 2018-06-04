Эмма Стоун опровергла слухи о романе с Джастином Теру: «Он мне как брат» 

Несколько дней назад папарацци засняли Эмму Стоун и Джастина Теру вместе во Франции и сразу же предположили, что между ними роман. Действительно, Теру и Стоун много времени проводят вместе и не скрывают этого, однако утверждают, что они просто друзья.
В интервью изданию Women's Wear Daily Эмма опровергла информацию о романе с бывшим мужем Дженнифер Энистон и сказала, что их связывает только дружба. «Он мне как брат, — уточнила актриса. — Поэтому все эти слухи смешные». Эмма и Джастин за последний месяц дали немало поводов для сплетен — они вместе посетили показ Louis Vuitton в Париже, затем катались на яхте и много времени проводили вдвоем. Возможно, это действительно всего лишь дружба, но поклонники звезд надеются, что между ними вспыхнуло настоящее чувство, ведь в Голливуде такое встречается сплошь и рядом. Есть вероятность, что Теру и Стоун пока скрывают свои истинные отношения, чтобы не вызвать к себе негатив от поклонников Дженнифер Энистон.
попкорнnews