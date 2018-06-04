5 звездных пар, в которых родители были против отношений

Все помнят воссоединение этой звездной парочки в начале 2018-го? Кажется, тогда поклонники Бибера и Гомес были на седьмом небе от счастья, ведь их любимчики наконец-то снова сошлись. Только вот мама Селены этого счастья не разделяла: Мэнди Тифи была категорически против возобновления романа дочери с бывшим бойфрендом. Женщина не скрывала, что не доверяет парню и считает его главным виновником страданий Селены. Кроме того, она утверждала, что Бибер никогда не сможет измениться и, в конце концов, снова причинит ее дочке много боли.

Мэнди все так же переживала о тяжелом состоянии Селены в 2014-ом, когда ее здоровье было под угрозой. С произошедшим обеспокоенная мама связывала разрыв отношений ее дочки и Джастина Бибера. Естественно, после очередного воссоединения пары она переживала, что ситуация может повториться. Однако несмотря на предостережения мамы, Гомес поступила по-своему. Более того, она даже поссорилась с Мэнди, да так, что Тифи после этого госпитализировали с нервным срывом.

Кайли Дженнер и Tyga

Ни для кого не секрет, что клан Кардашьян-Дженнер на дух не переносит рэпера Tyga. Естественно, члены семейства, мягко говоря, не обрадовались его роману с Кайли, а главной противницей этих отношений стала Крис Дженнер.

Мать девушки не таила своего недовольства парнем — наоборот, открыто выражала негодование по поводу выбора дочери. Однако даже негативно настроенные родственники не могли убедить младшую Дженнер в том, что Tyga ей не пара. Кайли решила пойти на зов сердца, а чтобы не выслушивать бесконечные нотации от Крис, девушка просто уволила мать с поста своего менеджера. Что ж, кажется, малышка Кайли доказала всем, что родители ее отношениям не помеха. Надеемся, теперь, после неудачного опыта с Tyga, она понимает, что все-таки иногда полезно прислушиваться к советам родственников.

Удивлены? Да-да, у Лео и главной «сплетницы» Голливуда Блейк Лайвли в далеком 2011-ом закрутился непродолжительный роман. Почему непродолжительный? Все просто: причиной резкого окончания любви Лео к блондинке стала… мама актера! Ди Каприо моментально охладел к Блейк сразу после знакомства двух женщин.

Как оказалось, Лайвли не произвела на мать звездного красавчика должного впечатления и выглядела в ее глазах скучной, зацикленной на себе особой. Как бы ни старалась бедняжка Блейк понравиться маме своего избранника, та, кажется, все уже решила — с этой пассией для Лео должно быть покончено. Ди Каприо, как примерный сын, прислушался к материнскому мнению и тут же дал заднюю. Вот так отношения этой парочки прекратились, не успев начаться.

Мать Патрика, властная женщина Мария Шрайвер , решила уберечь сыночка от пагубного влияния дрянной девчонки Майли и всячески выступала против их отношений. Женщина не могла допустить, чтобы имидж семьи пошел на спад, а Майли с ее вызывающим поведением и сомнительной репутацией прекрасно могла этому поспособствовать.

Самая ужасающая для матери Патрика выходка Сайрус случилась на праздновании 22-летия девушки. Как раз тогда, когда любительница тверка продемонстрировала всему Instagram надувных кукол и прочие непристойные вещички, прошлась по праздничному торту ногами, а в конце вечеринки и вовсе решила, что топ будет лишним и, не стесняясь, сорвала его с себя.

Разумеется, такое поведение не могло не шокировать маму ее бойфренда. Кстати говоря, Сайрус была в курсе того, что мать ее избранника настроена категорически против их отношений. Именно поэтому, как утверждают инсайдеры, девушка уговаривала Шварценеггера-младшего сбежать на остров или в Лас-Вегас, чтобы там втайне от всех пожениться.