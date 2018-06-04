Ещё
5 звездных пар, в которых родители были против отношений
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 звездных пар, в которых родители были против отношений 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Джастин Бибер и Селена Гомес
Все помнят воссоединение этой звездной парочки в начале 2018-го? Кажется, тогда поклонники Бибера и Гомес были на седьмом небе от счастья, ведь их любимчики наконец-то снова сошлись. Только вот мама Селены этого счастья не разделяла: Мэнди Тифи была категорически против возобновления романа дочери с бывшим бойфрендом. Женщина не скрывала, что не доверяет парню и считает его главным виновником страданий Селены. Кроме того, она утверждала, что Бибер никогда не сможет измениться и, в конце концов, снова причинит ее дочке много боли.
Мэнди все так же переживала о тяжелом состоянии Селены в 2014-ом, когда ее здоровье было под угрозой. С произошедшим обеспокоенная мама связывала разрыв отношений ее дочки и Джастина Бибера. Естественно, после очередного воссоединения пары она переживала, что ситуация может повториться. Однако несмотря на предостережения мамы, Гомес поступила по-своему. Более того, она даже поссорилась с Мэнди, да так, что Тифи после этого госпитализировали с нервным срывом.
Кайли Дженнер и Tyga
Ни для кого не секрет, что клан Кардашьян-Дженнер на дух не переносит рэпера Tyga. Естественно, члены семейства, мягко говоря, не обрадовались его роману с Кайли, а главной противницей этих отношений стала Крис Дженнер.
Мать девушки не таила своего недовольства парнем — наоборот, открыто выражала негодование по поводу выбора дочери. Однако даже негативно настроенные родственники не могли убедить младшую Дженнер в том, что Tyga ей не пара. Кайли решила пойти на зов сердца, а чтобы не выслушивать бесконечные нотации от Крис, девушка просто уволила мать с поста своего менеджера. Что ж, кажется, малышка Кайли доказала всем, что родители ее отношениям не помеха. Надеемся, теперь, после неудачного опыта с Tyga, она понимает, что все-таки иногда полезно прислушиваться к советам родственников.
Леонардо Ди Каприо и Блейк Лайвли
Удивлены? Да-да, у Лео и главной «сплетницы» Голливуда Блейк Лайвли в далеком 2011-ом закрутился непродолжительный роман. Почему непродолжительный? Все просто: причиной резкого окончания любви Лео к блондинке стала… мама актера! Ди Каприо моментально охладел к Блейк сразу после знакомства двух женщин.
Как оказалось, Лайвли не произвела на мать звездного красавчика должного впечатления и выглядела в ее глазах скучной, зацикленной на себе особой. Как бы ни старалась бедняжка Блейк понравиться маме своего избранника, та, кажется, все уже решила — с этой пассией для Лео должно быть покончено. Ди Каприо, как примерный сын, прислушался к материнскому мнению и тут же дал заднюю. Вот так отношения этой парочки прекратились, не успев начаться.
Майли Сайрус и Патрик Шварценеггер
Мать Патрика, властная женщина Мария Шрайвер, решила уберечь сыночка от пагубного влияния дрянной девчонки Майли и всячески выступала против их отношений. Женщина не могла допустить, чтобы имидж семьи пошел на спад, а Майли с ее вызывающим поведением и сомнительной репутацией прекрасно могла этому поспособствовать.
Самая ужасающая для матери Патрика выходка Сайрус случилась на праздновании 22-летия девушки. Как раз тогда, когда любительница тверка продемонстрировала всему Instagram надувных кукол и прочие непристойные вещички, прошлась по праздничному торту ногами, а в конце вечеринки и вовсе решила, что топ будет лишним и, не стесняясь, сорвала его с себя.
Разумеется, такое поведение не могло не шокировать маму ее бойфренда. Кстати говоря, Сайрус была в курсе того, что мать ее избранника настроена категорически против их отношений. Именно поэтому, как утверждают инсайдеры, девушка уговаривала Шварценеггера-младшего сбежать на остров или в Лас-Вегас, чтобы там втайне от всех пожениться.
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Наверняка вы не ожидали, но даже между самой красивой парой мира стояли родители. Мама Брэда сразу невзлюбила Энджи за то, что та отбила у сына идеально подходящую для него, по мнению миссит Питт, Дженнифер Энистон. Антипатия, похоже, была взаимной: Джоли всячески избегала визитов к родственникам мужа, а если все же те редкие встречи и случались, то заканчивались они непременно ссорой. К слову, конфликты между двумя женщинами продолжались вплоть до самого развода Брэда и Энджи.
SNCmedia.ru: последние новости
Как уговорить его на куннилингус? Отвечает сексолог 5 правил, которые нужно запомнить, чтобы встретить настоящую любовь Российские звезды, которые сидели на сайтах знакомств
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»79
«И сбоку бантик»: дикие наряды Кадышевой13
Боня уже не скрывает свою полноту5
«Какой ужас»: Волочкова показала полуголую дочь2
Что говорит о женщине форма ее груди23
Новости партнеров
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
08:34
Самые странные фобии: горчица и котята
Психология Здоровье
03:47
Знаменитости, лишившие детей наследства
Звёзды Дети
05:10
Почему эти игрушки называют опасными
Дети
03:04
Криминальные загадки, которые решат избранные
Психология
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
00:58
Боня уже не скрывает свою полноту
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение