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Найдены секреты сексуальной привлекательности
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Найдены секреты сексуальной привлекательности 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Ученые из Швейцарии и Ирландии назвали несколько секретов сексуальной привлекательности. Портал allcrimea.net сообщил, что благодаря открытию люди смогут быстрее заводить романтические отношения, используя свою мимику и физиологию.
Специалисты выяснили, что степень привлекательности человека во многом зависит от угла наклона его головы. По словам экспертов, женщины, которые слегка склоняют подбородок, привлекают больше внимания. Мужчины, напротив, должны приподнимать подбородок. Таким образом, они смотрятся мужественнее.
Также ученые отметили, что грустное и серьезное выражение лица у мужчины очень привлекает женщин. Тем не менее эксперты утверждают, что мужское чувство юмора способно укрепить отношения. Эксперты подтвердили стереотип о привлекательности шрамов. Большинство женщин отдают предпочтение мужчинам с различными телесными повреждениями, если хотят завести бурный роман. Однако в мужья женщины чаще всего выбирают себе мужчин с ухоженным лицом. Еще один секрет привлекательности мужчин заключается в длине их среднего пальца, сообщили ученые.
Ученые надеются, что выявленные ими секреты привлекательности помогут людям знакомиться и создавать семьи.
Американские специалисты нашли взаимосвязь между привлекательностью партнеров и успешностью их брака. Выяснилось, что красивые люди чаще терпят крах в семейной жизни. По мнению ученых, привлекательные мужчины склонны изменять и предавать своих спутниц.
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