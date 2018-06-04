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«Учителя года» судят за секс с тремя школьницами
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«Учителя года» судят за секс с тремя школьницами 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
В американском штате Джорджия арестовали преподавателя по обвинению в сексуальных отношениях с ученицами. Сообщатся, что мужчина имел интимную близость с двумя учащимися, а также приставал к другой подопечной.
Бывший «учитель года» был арестован за секс с двумя ученицами и домогательства к еще одной. 48-летний мужчина обвиняется в трех пунктах статьи о насильственных действиях, которые происходили в учебное время.
Известно, что преподаватель работал в учреждении около 15 лет. За это время он успел получить звание «учителя года» в 2016 году, передает Daily Mail.
Сообщается, что Американец был арестован у себя дома. Сейчас он удерживается под залог в размере 55 тысяч долларов.
Следствие полагает, что обвиняемый неоднократно использовал свое положение в корыстных целях. Так, он писал одной из учениц и назначал ей встречи в школе. Цель, по словам подсудимого, состояла в том, что «ему и детям нужно обсудить учебные вопросы».
Одна из жертв призналась, что во время таких встреч преподаватель «щупал ее четыре раза». По данным следствия, мужчина несколько раз занимался сексом с двумя другими ученицами в период между 2016 и 2018 годами.
Также одна из девушек рассказала полиции, что у нее был незащищенный половой акт со своим преподавателем несколько раз по его просьбе. Правоохранители считают, что мужчина занимался сексом с тремя ученицами.
Ранее в штате Коннектикут была арестована 22-летняя тренер по легкой атлетике, учительница Тайлер Бонкал. Ее обвиняют в сексе с 18-летним учеником.
В школу обратились родители жертвы, после чего началось расследование. Сейчас ей вменяют три обвинения в сексуальном насилии.
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