Ещё
Кара Делевинь встречается с Эшли Бенсон
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кара Делевинь встречается с Эшли Бенсон 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Кара Делевинь бросила Пэрис Джексон и нашла себе новую подружку. По крайней мере, так утверждают нью-йорские таблоиды. Актриса была замечена в компании очаровательной блондинки из «Милых обманщиц» Эшли Бенсон.
Парочку застукали при выходе из ресторана в Нью-Йорке. Девчонки держались за руки и очаровательно флиртовали друг с другом. После ужина влюбленные удалились в отель.
Что это была? измена или просто дружские посиделки пронырливым папарации предстоит выяснить, представители Кары, свидание пока не прокомментировали.
Popcake.tv: последние новости
Это официально! Белла Хадид и The Weeknd вместе Мама Селены Гомес опровергла ссору между дочерью и Тейлор Свифт Хлоя Морец сходила на свидание с другом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»79
«И сбоку бантик»: дикие наряды Кадышевой13
Боня уже не скрывает свою полноту5
«Какой ужас»: Волочкова показала полуголую дочь2
Что говорит о женщине форма ее груди23
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
08:34
Самые странные фобии: горчица и котята
Психология Здоровье
03:47
Знаменитости, лишившие детей наследства
Звёзды Дети
05:10
Почему эти игрушки называют опасными
Дети
03:04
Криминальные загадки, которые решат избранные
Психология
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
00:58
Боня уже не скрывает свою полноту
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение