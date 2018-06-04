Кара Делевинь встречается с Эшли Бенсон

Парочку застукали при выходе из ресторана в Нью-Йорке. Девчонки держались за руки и очаровательно флиртовали друг с другом. После ужина влюбленные удалились в отель.

Что это была? измена или просто дружские посиделки пронырливым папарации предстоит выяснить, представители Кары, свидание пока не прокомментировали.