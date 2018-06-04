В каких городах разведенкам легче всего найти пару

Международная компания, занимающаяся организацией путешествий, провела необычный опрос. Ее маркетологи опросили огромное количество пар, чтобы выяснить, в каких городах мира легче всего найти себе пару. Самое большое количество городов, которые попали в рейтинг, находится в США, что неудивительно, ведь штаб-квартира компании находится именно в Америке. Но и в Европе нашлись местечки, где, по мнению опрошенных пар, нашедших друг друга в путешествии, просто невозможно остаться одной — если приложить хоть чуточку усилий, разумеется.

Итак, общий список мест выглядит следующим образом:

1. Лас-Вегас, США (37% пар)

2. Майами, США (29% пар)

3. Нью-Йорк, США (27% пар)

4. Лос-Анджелес, США (21% пар)

5. Сан-Франциско, США (19% пар)

6. Канкун, Мексика (17% пар)

7. Рио-де-Жанейро, Бразилия (17% пар)

8. Амстердам, Нидерланды (15% пар)

9. Мауи, Гавайи, США (14% пар)

10. Париж, Франция (13% пар)

Составители рейтинга уверены, что их исследование больше всего поможет тем, кто уже ранее состоял в отношениях, так как в юности у нас обычно нет много денег на путешествия, соответственно, выбраться за пределы родного города и тем более страны бывает не так просто. Кроме того, молодежь реже пытается найти себе постоянного партнера в другом городе или регионе. А вот женщины, уже побывавшие замужем, в поисках настоящей любви часто готовы переехать хоть на край света — поближе к мужу.