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В каких городах разведенкам легче всего найти пару
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В каких городах разведенкам легче всего найти пару 

Рамблер 1 час назад
Фото: Depositphotos.com
Международная компания, занимающаяся организацией путешествий, провела необычный опрос. Ее маркетологи опросили огромное количество пар, чтобы выяснить, в каких городах мира легче всего найти себе пару. Самое большое количество городов, которые попали в рейтинг, находится в США, что неудивительно, ведь штаб-квартира компании находится именно в Америке. Но и в Европе нашлись местечки, где, по мнению опрошенных пар, нашедших друг друга в путешествии, просто невозможно остаться одной — если приложить хоть чуточку усилий, разумеется.
Итак, общий список мест выглядит следующим образом:
1. Лас-Вегас, США (37% пар)
2. Майами, США (29% пар)
3. Нью-Йорк, США (27% пар)
4. Лос-Анджелес, США (21% пар)
5. Сан-Франциско, США (19% пар)
6. Канкун, Мексика (17% пар)
7. Рио-де-Жанейро, Бразилия (17% пар)
8. Амстердам, Нидерланды (15% пар)
9. Мауи, Гавайи, США (14% пар)
10. Париж, Франция (13% пар)
Составители рейтинга уверены, что их исследование больше всего поможет тем, кто уже ранее состоял в отношениях, так как в юности у нас обычно нет много денег на путешествия, соответственно, выбраться за пределы родного города и тем более страны бывает не так просто. Кроме того, молодежь реже пытается найти себе постоянного партнера в другом городе или регионе. А вот женщины, уже побывавшие замужем, в поисках настоящей любви часто готовы переехать хоть на край света — поближе к мужу.
Женский форум
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