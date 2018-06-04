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Кендалл Дженнер и Бен Симмонс устроили романтическую велопрогулку: фото
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Кендалл Дженнер и Бен Симмонс устроили романтическую велопрогулку: фото 

Журнал ОК! 1 час назад
После того, как в прессе появились слухи о романе Кендалл Дженнер и игрока NBA Бена Симмонса, у звезде реалити-шоу возросло внимание со стороны общественности. Теперь папарацци стали еще внимательней следить за передвижениями Кеналл, чтобы запечатлеть ее вместе с бойфрендом. К слову, репортерам это удается. Пару дней назад пару заметили, когда та покидала ночной клуб. Сегодня в сети появились новые снимки влюбленных.
Кендалл и Бена запечатлели во время их романтической велопрогулки. И хотя кадры очень плохого качества, поклонникам удалось разглядеть в девушке на фото знаменитую модель. Неудивительно, если скоро влюбленные официально объявят о своих отношениях.
@kendalljenner with @bensimmons #kendalljenner
A post shared by Kendall jenner (@kendall.nicole.jennner) on  Jun 4, 2018 at 1:30am PDT  К слову, Бен не первый баскетболист в жизни Кендалл. Ранее модель встречалась с другим игроком НБА — Блейком Гриффином. Свой роман пара не афишировала. Кендалл пыталась построить отношения и с рэпером ASAP Rocky, но потерпела неудачу.
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