Кендалл Дженнер и Бен Симмонс устроили романтическую велопрогулку: фото

После того, как в прессе появились слухи о романе Кендалл Дженнер и игрока NBA Бена Симмонса , у звезде реалити-шоу возросло внимание со стороны общественности. Теперь папарацци стали еще внимательней следить за передвижениями Кеналл, чтобы запечатлеть ее вместе с бойфрендом. К слову, репортерам это удается. Пару дней назад пару заметили, когда та покидала ночной клуб. Сегодня в сети появились новые снимки влюбленных.

Кендалл и Бена запечатлели во время их романтической велопрогулки. И хотя кадры очень плохого качества, поклонникам удалось разглядеть в девушке на фото знаменитую модель. Неудивительно, если скоро влюбленные официально объявят о своих отношениях.

@kendalljenner with @bensimmons #kendalljenner

A post shared by Kendall jenner (@kendall.nicole.jennner) on Jun 4, 2018 at 1:30am PDT К слову, Бен не первый баскетболист в жизни Кендалл. Ранее модель встречалась с другим игроком НБА — Блейком Гриффином. Свой роман пара не афишировала. Кендалл пыталась построить отношения и с рэпером ASAP Rocky, но потерпела неудачу.