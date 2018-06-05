Ещё
«14 лет назад нам прочили скорый развод»: Валерия и Иосиф Пригожин рассказали, почему они все еще вместе
Далее:
Читайте также:
Ещё

«14 лет назад нам прочили скорый развод»: Валерия и Иосиф Пригожин рассказали, почему они все еще вместе 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
50-летняя Валерия и 49-летний Иосиф Пригожин поздравили друг друга с годовщиной свадьбы.
«Ровно 14 лет назад наш союз был зарегистрирован в Кутузовском загсе Москвы. Никто не верил в нашу искреннюю и чистую любовь. Злые языки прочили нам скорый развод, называли это трюком шоу -бизнеса. Хочу сказать всем: есть еще там приличные люди», — написал Иосиф Пригожин в блоге.
«Любимый, сегодня наш с тобой день! Вот уже 14 лет по волнам жизни плывем вместе! Какое счастье, что все это время мы смотрим в одном направлении! Ты и вулкан, и безмятежность, и теплый летний дождь, и ласковое солнце. Люблю тебя, и … пусть говорят. 😜@prigozhin_iosif #свадьба #14годовщина ❤️❤️», — опубликовала Валерия ответный пост.
Фото: instagram
Passion.ru: последние новости
«Если бы я узнала сразу, я бы ушла»: Ирина Алферова рассказала о неверности мужа Видео дня: беременная Лера Кудрявцева играет на гитаре с симпатичным мужчиной Восточной сказке конец? СМИ сообщили о расставании Рианны и ее арабского миллиардера
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка, которой муж отрубил руки, о жизни после7
Ужасающие фото звезд до и после пластики19
Изнемогающая Валерия попросила помощи17
Какие позы в сексе нравятся женщинам меньше всего1
«Какой ужас»: Волочкова показала полуголую дочь8
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
06:17
Вещества, вызывающие смертельные зависимости
Здоровье
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
10:47
Как живут звёздные голливудские детки
Звёзды Дети
02:55
Как понять, что вы — экстрасенс
Психология
08:45
Эпидемии, которые чуть не уничтожили людей
Здоровье
01:00
Валерия в микрошортах показала идеальные бедра
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение