«14 лет назад нам прочили скорый развод»: Валерия и Иосиф Пригожин рассказали, почему они все еще вместе

50-летняя Валерия и 49-летний Иосиф Пригожин поздравили друг друга с годовщиной свадьбы.

«Ровно 14 лет назад наш союз был зарегистрирован в Кутузовском загсе Москвы. Никто не верил в нашу искреннюю и чистую любовь. Злые языки прочили нам скорый развод, называли это трюком шоу -бизнеса. Хочу сказать всем: есть еще там приличные люди», — написал Иосиф Пригожин в блоге.

«Любимый, сегодня наш с тобой день! Вот уже 14 лет по волнам жизни плывем вместе! Какое счастье, что все это время мы смотрим в одном направлении! Ты и вулкан, и безмятежность, и теплый летний дождь, и ласковое солнце. Люблю тебя, и … пусть говорят. 😜@prigozhin_iosif #свадьба #14годовщина ❤️❤️», — опубликовала Валерия ответный пост.

Фото: instagram