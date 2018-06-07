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Поклонники Валерии и Иосифа Пригожина поздравляют пару с венчанием
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Поклонники Валерии и Иосифа Пригожина поздравляют пару с венчанием 

Letidor.ru 49 минут назад
Фото: Letidor.ru
Продюсер сообщил, что они с супругой заключили брак «на небесах».
На днях певица Валерия и ее супруг Иосиф пригожин отметили очередную годовщину — 14-летие брака. В честь этого в личном блоге продюсера появились следующие строки:
Ровно 14 лет назад наш союз был зарегистрирован в Кутузовском загсе Москвы. Никто не верил в нашу искреннюю и чистую любовь. Злые языки прочили нам скорый развод, называли это трюком шоу-бизнеса. Хочу сказать всем: есть еще там приличные люди,
— с нежностью написал Иосиф Пригожин.
Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)
5 Июн 2018 в 5:57 PDT  А чуть позже показал кадр с любимой супругой, сделанный, очевидно, в церкви, написав:
Брак, заключенный на небесах.
На фотоснимке Валерия облачена в белый наряд, а ее муж — в костюм. Поклонники моментально сделали вывод, что звездная пара решила обвенчаться. В комментариях публика вовсю поздравляет влюбленных: «Поздравляю, берегите друг друга», «Поздравляю вас, это очень здорово! Дай Бог счастья на многие лета!», «Поздравляю! Великое событие! Пусть Бог хранит вас и всю вашу замечательную семью!», «Поздравляем! Брак, проверенный годами и делами. А теперь благословенный и на небесах!», «Поздравляю! Очень рада за вашу чудесную пару! Счастья на долгие годы».
Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)
6 Июн 2018 в 3:43 PDT  Фото: Instagram
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