Поклонники Валерии и Иосифа Пригожина поздравляют пару с венчанием

Продюсер сообщил, что они с супругой заключили брак «на небесах».

На днях певица Валерия и ее супруг Иосиф пригожин отметили очередную годовщину — 14-летие брака. В честь этого в личном блоге продюсера появились следующие строки:

Ровно 14 лет назад наш союз был зарегистрирован в Кутузовском загсе Москвы. Никто не верил в нашу искреннюю и чистую любовь. Злые языки прочили нам скорый развод, называли это трюком шоу-бизнеса. Хочу сказать всем: есть еще там приличные люди,

— с нежностью написал Иосиф Пригожин.

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)

5 Июн 2018 в 5:57 PDT А чуть позже показал кадр с любимой супругой, сделанный, очевидно, в церкви, написав:

Брак, заключенный на небесах.

На фотоснимке Валерия облачена в белый наряд, а ее муж — в костюм. Поклонники моментально сделали вывод, что звездная пара решила обвенчаться. В комментариях публика вовсю поздравляет влюбленных: «Поздравляю, берегите друг друга», «Поздравляю вас, это очень здорово! Дай Бог счастья на многие лета!», «Поздравляю! Великое событие! Пусть Бог хранит вас и всю вашу замечательную семью!», «Поздравляем! Брак, проверенный годами и делами. А теперь благословенный и на небесах!», «Поздравляю! Очень рада за вашу чудесную пару! Счастья на долгие годы».

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)

6 Июн 2018 в 3:43 PDT Фото: Instagram

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