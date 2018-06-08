Валерия и Пригожин обвенчались

Валерия и Иосиф Пригожин в мире шоу-бизнеса являются образцово-показательной парой. Пережив немало жизненных перипетий вместе, они решили обвенчаться.

Событие певица и продюсер приурочили к годовщине брака. Вместе они официально уже 14 лет.

В социальных сетях оба супруга признались друг другу в теплых и светлых чувствах.

«Брак, заключенный на небесах», — указал в своем микроблоге Иосиф. На фото запечатлена их пара, при этом голову Валерии покрывает светлый платок.

Певица была менее сдержанна в своих признаниях.

«Ты и вулкан, и безмятежность, и теплый летний дождь, и ласковое солнце. Люблю тебя, и … пусть говорят».

Поклонники принялись поздравлять звезд с важным событием в их жизни.

«Прекрасная пара! Люблю вас!», «Красивые) счастливые) еще большего счастья вам!».

Напомним, Валерия и Иосиф всего пару дней назад вернулись в столицу. До этого они были в Монте-Карло. Звезды купались на море, отдыхали на роскошной яхте и успели посетить балетный спектакль «Чайковский», от которого певица осталась в восторге.

Сколько же ярких впечатлений я получила за последний месяц! Сегодня в Монте-Карло оказались на балетном спектакле Бориса Эйфмана «Чайковский. Pro et contra». Восторг. Борис Эйфман — абсолютный гений. #монтекарло #монако #борисэйфман #чайковский 🌹🌹🌹Спасибо огромное талантливым @yanaraskovalova и @magicli_official за мой сегодняшний лук — получила несметное количество комплиментов. ☀️☀️☀️ #валерия #ксолнцу

Публикация от VALERIYA (@valeriya)

2 Июн 2018 в 3:58 PDT Напомним, Валерии 50 лет, но выглядит она молодо и прекрасно. Звезда следит не только за своим здоровьем и фигурой. Она любит модно одеваться. За умение выглядеть стильно на днях она была удостоена премии Fashion People Awards.