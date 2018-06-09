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Валерия после венчания заткнула рты недоброжелателям
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Валерия после венчания заткнула рты недоброжелателям 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Певица Валерия жестко отреагировала на критику в свой адрес. Злопыхатели распекали артистку за решение еще раз пойти к алтарю.
Валерия и Иосиф Пригожин отметили 14 лет совместной жизни. Звезды решили отпраздновать это событие по-особенному — они обвенчались. Иосиф поделился своим счастьем в соцсетях, чем очень обрадовал поклонников. «Брак, заключенный на небесах», — написал Пригожин и прикрепил фото из храма.
Однако нашлись и те, кто обрушился на Валерию с жесткой критикой. Дело в том, что артистка уже заключала церковный брак со своим экс-супругом Александром Шульгиным. Злопыхатели упрекали Валерию, мол, дала взятку за разрешение обвенчаться повторно.
Эти обвинения вывели артистку из себя. Певица заявила в соцсетях, что была развенчана с бывшим супругом. «Тот церковный брак был развенчан по всем правилам православной церкви. Существует несколько причин, по которым брак считается недействительным. Поэтому, дорогие мои, если в чем-то не уверены, лучше промолчать!» — заткнула недоброжелателей звезда.
Добавим, что в прошлом году повторный брак на небесах заключила и Алла Пугачева. Уже семь лет Примадонна состоит в зарегистрированных отношениях с Максимом Галкиным. Вместе они воспитывают двоих детей — сына Гарри и дочь Лизу. До встречи с телеведущим певица состояла в браке с поп-королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым. Их союз продлился 11 лет, артисты были обвенчаны. Супруги расстались в марте 2005 года, сообщает Teleprogramma.pro.
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Женский форум  Ещё 22 источника 
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