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Питт и Джоли воссоединились: новая серия «Бранджелины»
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Питт и Джоли воссоединились: новая серия «Бранджелины» 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Ком слухов о самой красивой паре Голливуда Анджелине Джоли и Брэде Питте со временем лишь нарастает. Недавно обсуждали ее роман с богом Коварства из «Мстителей» Томом Хиддлстоном, сегодня говорят о ребенке Дженнифер Энистон от Брэда. Но видимо, в этой любовной истории все еще интереснее.
На прошло неделе все любители покопаться в белье голливудских звезд (и мы в том числе) с удивлением узнали об отношениях Анджелины Джоли с британским актером Томом Хиддлстоном, который обрел мегапопулярность после роли бога Коварства Локи в «Торе» и «Мстителях». Кто-то восхищался новым союзом, якобы «им есть о чем поговорить», «красивая пара» и т. п. Другие призывали Тома взять ноги в руки и «Run, Tom!» от женщины с шестью детьми и тараканами в голове. При детальном рассмотрении выяснилось, что новости уже несколько месяцев и слух давно обсудили американские и британские фанаты актеров. Фото или видео свидетельств этого громкого романа так и не нашлось, хотя оба — еще те конспираторы.
Подогрела эту breaking news еще одна новость, поразившая своей изобретательностью. Якобы Дженнифер Энистон, от которой Питт ушел к Джоли в далеком 2005 году, ждет ребенка. Причем от Брэда Питта. Причем, по его просьбе.
Источники таблоидов сообщили, что якобы Брэд сам предложил ей завести малыша, что они уже практически живут вместе. Другие сообщают, что это только в планах пары, однако сути это не меняет.
И вдруг американское издание Globe опровергло все, что говорили до этого: «Бранджелина» воссоединяется. По данным инсайдеров издания, оба не могут забыть пережившие огонь и воду отношения, и не только ради детей, но и во имя любви, готовы начать все заново.
СМИ пишут, что Джоли вручила мужу (бракоразводный процесс еще не завершен) ключи от дома, мол приходи «когда заблагорассудится», что косвенно подтверждает, что в отношениях Брэда и Анджелины наступило потепление.
Источник
Карельские вести: последние новости
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