Американка застрелила мужа ради кота 

Жительница американского города Даллас (штат Техас) убила супруга за то, что тот избивал кота. Об этом сообщает The Independent.
По данным издания, 47-летнюю Мэри Харрисон (Mary Harrison) арестовали после того, как ее супруг 2 июня скончался от огнестрельного ранения. Первоначально женщина просто рассказала полицейским, что ссорилась с мужем, потому что тот бил питомца. Однако уже в участке американка пояснила, что именно она выстрелила в мужчину из-за его поведения.
По словам соседей, недавно домашнее животное семьи пропадало. Женщина расклеивала по округе объявления и пыталась найти кота. Питомца вернули семье незадолго перед стрельбой.
Харрисон предъявили обвинения в убийстве. Она может выйти под залог в 100 тысяч долларов. The Independent отмечает, что в Техасе признанные виновными в подобном преступлении могут быть приговорены к смертной казни. Однако неясно, грозит ли высшая мера наказания женщине, поскольку обычно к ней приговаривают в более серьезных случаях, указывает издание.