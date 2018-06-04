Американка застрелила мужа ради кота

Жительница американского города Даллас (штат Техас) убила супруга за то, что тот избивал кота. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, 47-летнюю Мэри Харрисон (Mary Harrison) арестовали после того, как ее супруг 2 июня скончался от огнестрельного ранения. Первоначально женщина просто рассказала полицейским, что ссорилась с мужем, потому что тот бил питомца. Однако уже в участке американка пояснила, что именно она выстрелила в мужчину из-за его поведения.

По словам соседей, недавно домашнее животное семьи пропадало. Женщина расклеивала по округе объявления и пыталась найти кота. Питомца вернули семье незадолго перед стрельбой.