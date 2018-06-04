Как мило. Ник Джонас комментирует фото Приянки Чопры

В последние несколько месяцев Нику Джонасу (25) частенько приписывали романы с разными девушками. В списке были модель Victoria’s Secret Джорджия Фаулер (25), актриса Мадлен Брюэр (26) и даже Деми Мур (55). Сам певец ничего не комментировал.

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Но недавно стало известно, что сердце Ника покорила индийская актриса Приянка Чопра (35). Они вместе появились на Met Gala, а потом еще несколько раз сходили на свидания.

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И, кажется, Джонас и не думает скрывать свои чувства к Чопре. Вчера актриса выложила в своем Instagram новое фото, и певец прокомментировал его: «Эта улыбка» со смайликом-сердечком.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-milo-nik-dzhonas-kommentiruet-foto-priyanki-chopry/