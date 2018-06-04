5 вещей, которые мужчины хотят от нас в постели (но ни за что не расскажут об этом)

Он хочет доставить вам удовольствие

Сексологи уверяют, что для большинства мужчин удовольствие партнерши даже важнее собственного. Но мало тех, кто будет заявлять об этом громко, открыто и каждый день. Хотите сделать ему приятно? — Просто скажите, что вам хорошо. Или подскажите, что нужно сделать для того, чтобы вам было хорошо (ну или еще лучше). Например, если его двухдневная щетина вызывает у вас раздражение — на лице и не только — дайте ему знать. Не нужно терпеть то, что вам неприятно: поверьте, он этого тоже не хочет.

Он хочет, чтобы вы касались его Везде. На самом деле, мужчинам еще как важен физический контакт. И если вы просто лежите, раскинув руки, пока он изо всех сил старается сделать вас счастливой, ему может быть немного обидно. Кстати, трогать вас (везде) ему тоже очень хочется, поэтому если на вашем теле есть «запретные» зоны, прикосновение к которым вызывает у вас негативные эмоции, предупредите его об этом. И лучше заранее, а не в процессе.

Он не будет против, если вы его укусите

Во всех нас есть что-то от животных, поэтому для многих пар взаимные укусы — часть эротической игры. Только не увлекайтесь: вы все же не злая собака. Делайте это нежно, не оставляя на его коже отпечатка своих зубов. Если боитесь проявлять инициативу, разрешите ему быть первым: просто поднесите свою руку к его рту. Скорее всего, он поймет намек. Если нет — едем дальше: укусы не по его части.

Секс для него — больше чем просто секс

Серьезно: для большинства взрослых мужчин секс — это не просто физиологический акт (если мы, конечно, не говорим о сексе в туалете ресторана после пятой бутылки вина — тут уж мало, кто станет обращать внимание на детали). Вашему партнеру тоже важно чувствовать эмоциональную связь во время близости. Если вам кажется, что события развиваются слишком быстро, и вы не готовы к переходу на новый уровень, скажите ему об этом: если его желание не было просто импульсивным порывом, он даст вам столько времени, сколько нужно.

Он хочет отвечать на ваши вопросы

Не только вам приятно, когда ваш мужчина интересуется тем, что вам нравится. Ему тоже нравится, когда вы задаете вопросы о его предпочтениях. Он не знает, что ему нравится? — Предложите вместе провести исследование его эрогенных зон. Он наверняка с большим энтузиазмом отнесется к этой идее.