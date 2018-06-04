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Десятки ветеранов Афганистана поприветствовали дочь убитого солдата
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Десятки ветеранов Афганистана поприветствовали дочь убитого солдата 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Сослуживцы погибшего американского солдата поприветствовали его недавно родившуюся дочь. Об этом сообщил CNN.
Отец двухмесячной Кристиан Харрис (Christian Harris) Кристофер (Christopher) погиб в Афганистане в августе 2017 года всего спустя неделю после того, как узнал, что его жена Бритт беременна. «Когда я ему сказала, он разрыдался и немедленно начал хвастаться всем своим друзьям», — вспомнила женщина и призналась, что главной целью ее мужа было стать отцом.
Во время беременности Бритт поддерживали мужчины и женщины, служившие вместе с ее мужем в 82-й воздушно-десантной дивизии. Поэтому сразу после рождения дочери 17 марта она задумала устроить встречу дочери со всеми сослуживцами покойного супруга. Для этого 29 мая она устроила фотосессию с ними. На снимке оказалось не меньше 20 солдат.
«Они были частью жизни дочери еще до того, как она родилась, и я знаю, что они будут рядом до конца ее дней. Даже если они все погибнут в бою, я смогу показать Кристиан, как все они собрались ради нее», — объяснила женщина.
На снимках девочка позирует с жетоном военнослужащего ее отца и в комбинезоне с надписью «Мой папа — мой герой».
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