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«Мой некрасивый муж!»: Водонаева показала срамное фото
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«Мой некрасивый муж!»: Водонаева показала срамное фото 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Алена Водонаева опубликовала фотографию, на котором запечатлела своего супруга Алексея. Снимок произвел фурор, поскольку на нем мужчина запечатлен абсолютно голым.
Бывшая участница скандально известного реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева любит удивлять многочисленных подписчиков своей официальной странички в социальной сети Instagram. Одно из самых ярких лиц телепроекта регулярно выводит фанатов на разные эмоции, причем не молча наблюдает за вызванной реакцией, а активно общается с комментаторами.
Свежая публикация Водонаевой вызвала новую бурю самых разных чувств. На фотографии Алена запечатлела своего супруга Алексея. Мужчина снят абсолютно голым. «Мой некрасивый муж! Занимаюсь с ним сексом каждый день. Пожалейте!» — написала Водонаева. Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать.
"Ужас ужасный. Зачем нам нужен твой голый мужчина?", «Фу, какая мерзость. Ты совсем сдурела, водонаиха (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», «Его пожалеть))) бедняжка каждый день секс, да об этом можно только мечтать)))», «К чему этот цирк, честно не пойму… То *** обсуждают в предыдущих прстах, теперь фото на грани, осталось последнее-фото самого ***… Зачем людям знать про это, кому это интересно? Это вроде интимные вещи между супругами … Такая жгучая потебность в пиаре или необходимость кому-то, что то доказать?», «Кокос уберите!» — высказались взволнованные подписчики.
Напомним, 11 сентября 2017 года Алена Водонаева вышла замуж за Алексея Косинуса. Свадьба состоялась в Санкт-Петербурге. Днем пара каталась на ретромобиле «Чайка» и пообедала во флажной башне Петропавловской крепости, а вечером влюбленные отправились в ЗАГС. После бракосочетания молодожены переехали жить в Москву.
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