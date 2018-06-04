5 самых странных звездных пар ever

Вуди Аллен и Сун-И Странность здесь в том, что Сун-И — приемная дочь легендарного режиссера. Они долго не афишировали свои отношения, а когда о романе узнал весь мир, случился скандал. Аллена начали обвинять в аморальном поведении и отсутствии каких-либо ценностей. Сама же Сун-И призналась, что никогда не относилась к Вуди как к отцу и всегда видела в нем привлекательного мужчину.

«Когда я начал с ней встречаться, я думал, это будет просто интрижка. Я не относился к этим отношениям серьезно, но жизнь распорядилась по‑другому. Так получилось, что мы стали вместе выходить в свет, жить вместе и получать от этого удовольствие. Ей нравилось, что я показываю ей многие вещи, которые уже знал по собственному опыту, а мне нравилось быть в роли наставника», — рассказывал режиссер о своих отношениях с приемной дочерью в одном из интервью.

В 2003 году звезда «Секса в большом городе» шокировала общественность, заявив, что уходит от мужа Дэнни Мозеса к своей подруге Кристин Мариони. Сперва поклонники актрисы восприняли это как шутку, но когда женщины выразили намерение пожениться, в серьезности их чувств перестали сомневаться даже самые убежденные скептики. Сейчас Синтия и Кристин счастливы в браке. Они воспитывают сына Макса Эллингтона Никсон-Маринони, которого Кристин родила от донора спермы.

Эти двое были похожи на городских сумасшедших, но это только добавляло им шарма. Со своей музой Тим познакомился в 2001 году во время работы над фильмом «Планета обезьян». Отношения продлились 13 лет. В интервью после расставания Хелена призналась, что чувствовала, как Тима от нее уже тошнит. Поклонники пары до сих пор не могут поверить в то, что звезды расстались. Казалось, они были созданы друг для друга.

У Джорджио Армани прекрасный вкус на мужчин (все его бойфренды нам очень нравились), но фанаты кутюрье по-прежнему недоумевают, как ему удается заводить отношения со всеми этими молодыми атлетичными красавчиками модельной внешности. Сейчас, например, легенда встречается с итальянским кутюрье Джано. Надеемся, мужчину покорил масштаб личности знаменитого дизайнера, а не то, о чем вы могли подумать.