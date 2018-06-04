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Ким Кардашьян опубликовала архивное фото с отцом
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Ким Кардашьян опубликовала архивное фото с отцом 

Журнал ОК! 1 час назад
37-летняя Ким Кардашьян скучает по своему отцу Роберту, который скончался от рака в 2003 году. Сегодня в память о близком родственнике звезда реалити-шоу опубликовала архивное фото, на котором запечатлена вместе с ним и младшей сестрой Хлоей.
Воскресный отдых с моим отцом и Хлоей, — подписала снимок Ким.
Ким Кардашьян с отцом и Хлоей
Поклонники, увидев ретро-фото, отметили, что старшая дочь Ким очень похожа на свою маму: «Норт выглядит точно так же, как ты на этом фото», «Норт просто копия тебя, Ким».
Напомним, что Роберт Кардашьян и Крис Дженнер поженились в 1978 году. У супругов родилось три дочери — Кортни, Ким и Хлое, а также сын Роб. В 1990 году этот брак потерпел крах. В 2003 году Роберт Кардашьян умер от рака.
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