Ким Кардашьян опубликовала архивное фото с отцом

37-летняя Ким Кардашьян скучает по своему отцу Роберту, который скончался от рака в 2003 году. Сегодня в память о близком родственнике звезда реалити-шоу опубликовала архивное фото, на котором запечатлена вместе с ним и младшей сестрой Хлоей.

Воскресный отдых с моим отцом и Хлоей, — подписала снимок Ким.

Ким Кардашьян с отцом и Хлоей

Поклонники, увидев ретро-фото, отметили, что старшая дочь Ким очень похожа на свою маму: «Норт выглядит точно так же, как ты на этом фото», «Норт просто копия тебя, Ким».