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Бриллианты для настоящей леди: самую дорогую секс‐игрушку в мире продали за £1 млн
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Бриллианты для настоящей леди: самую дорогую секс‐игрушку в мире продали за £1 млн 

360tv.ru 52 минуты назад
Фаллоимитатор, инкрустированный двумя тысячами редких бриллиантов, продали в Австралии за 1,3 фунта стерлингов — это больше 107 миллионов рублей. Об этом написал таблоид The Sun.
Австралийский ювелир Колин Берн 15 лет собирал уникальный фаллоимитатор, который уже назвали самой дорогой секс-игрушкой в мире. По его словам, бриллиантовое чудо секс-промышленности должно стать инструментом для достижения «королевского удовольствия».
Берн заявил, что люди готовы платить за роскошные машины, квартиры и прочие атрибуты богатства, поэтому не смогут отказать себе в желании иметь у себя в коллекции такую игрушку. Он уточнил, что в своей работе вдохновлялся ценностью секса для людей.
Фаллоимитатор украшен синими сапфирами и редчайшими розовыми бриллиантами. Его вес составляет один фунт — это почти 0,5 килограмма.
Специалисты назвали рейтинг вещей, состоящий из восьми пунктов, которые способны «убить» секс в семье. Среди них мусор, портреты и, конечно, гаджеты.
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