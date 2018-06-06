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Фото полностью обнаженного мужа Алены Водонаевой вызвало бурные обсуждения в Сети
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Фото полностью обнаженного мужа Алены Водонаевой вызвало бурные обсуждения в Сети 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
На днях Алена Водонаева решила опубликовать очень откровенный снимок из фотосессии своего 35-летнего супруга Алексея Комова в бассейне.
Алена Водонаева обожает провоцировать поклонников. Телеведущая не раз выкладывала собственные фото в нижнем белье и без него, только чтобы почитать разнообразные комментарии на свой счет. А на днях она опубликовала «голое» фото… собственного мужа Алексея Комова.
Мужчина позирует в бассейне под дождем, прикрывая область паха кокосом. Он полностью обнажен. «Мой некрасивый муж! Занимаюсь с ним сексом каждый день. Пожалейте!» — так вызывающе прокомментировала Алена горячий снимок.
Интернет-пользователи тут же принялись на все лады обсуждать кадр: «Я бы не сказала что он красавчик, и тело у него не возбуждающие, очень худой», «Вот Ольге Б можно позавидовать Таких высот достигла, а тут каждый день о животных инстинктах…», «Вы больные походу… так не бывает… ну хоть через день», «Вон же кубики палятся на прессе, а говоришь не красивая фигура, тот еще тигр он у тебя))», «Вот этот вот накаченный пресс, фу.. как Вы его терпите. Еще и секс каждый день. Не позавидуешь», «Сразу решила лишний раз к мужу пристать!) Алена вдохновляй на секс и дальше!))))» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Фото: Instagram
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