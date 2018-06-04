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«Занимаюсь с ним сексом каждый день!» Водонаева раздела мужа догола перед камерой
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«Занимаюсь с ним сексом каждый день!» Водонаева раздела мужа догола перед камерой 

WMJ.ru 23 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Телеведущая Алена Водонаева ответила «голым» фото сетевым критикам, которым не нравится неформальная внешность ее мужа — музыканта Алексея Косинуса.
У себя в Instagram Алена Водонаева показала пикантный кадр, на котором ее супруг прикрывает интимные места коктейлем в кокосе, раздевшись догола в бассейне.
— посмеялась над хейтерами Алена. Под этой записью в комментариях собрались не только критики, но и те поклонницы Водонаевой, кому пришлись по нраву рельефные мышцы ее избранника. «И действительно! Чего такой муж некрасивый! Другое дело стоял бы мужичок с пузиком пивным, узкими плечиками, впавшей грудью, вот такого можно показать, а то нашла чем удивить», «Как я смеюсь, бабы злые на вашей странице, потому что (с ними не занимаются любовью. — WMJ.ru) или потому что у них мужика такого нет?», «Даже если не такой красивый, не такой накаченный, маленького роста и т.д., то это не значит, что он не может быть сильным, надежным, добрым и т.д., а главное — любимым)» — поддерживают Водонаеву фолловеры. А ты разделяешь вкусы Алены Водонаевой?
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Фото:Instagram
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