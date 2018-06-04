Как развлечься в супермаркете… Вот же наглая баба-то! 

После работы зашли с мужем в торговый центр. Взяли две тележки, набрали продуктов, муж отправился в кассу занимать очередь, а я — в кондитерский отдел.
Подхожу к кассе, пробираюсь с тележкой к мужу и спрашиваю:
— Мужчина, пожалуйста, пропустите меня вперед!
— Пожалуйста, мне некуда торопиться, — отвечает он.
Стоящие за нами покупатели говорят мне:
— Хватит наглеть, идите и встаньте в очередь!
— Мужчина, а можно тогда я в вашу тележку переложу товар? — спрашиваю.
— Конечно!
Стоящие за ним:
— Вот же наглая баба! Везде без мыла влезет!
— Мужчина, — говорю, — вы не могли бы за меня заплатить?
Очередь в шоке, ждет ответа.
— Да, да! Не беспокойтесь! — отвечает муж.
— Вы на машине? — спрашиваю. — Довезете?
Муж уже не мог отвечать, давился смехом и только кивал.