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Алена Кравец сыграла свадьбу с бывшим мужем, который поднимал на нее руку
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Алена Кравец сыграла свадьбу с бывшим мужем, который поднимал на нее руку 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
В 2016 году история певицы Алены Кравец всколыхнула общественность. Ее бывший муж-миллионер поднимал на нее руку и даже грозился отобрать единственную дочь Даниэллу. Супруги ходили по ток-шоу и публично обвиняли друг друга чуть ли не во всех смертных грехах, а два года спустя сошлись вновь. Бывший муж сделал Кравец предложение руки и сердца, подарив кольцо с внушительным бриллиантом.
Два года назад Алена Кравец публично заявила, что бывший муж поднимал на нее руку/Фото: кадр из программы «Прямой эфир»
Алена и Руслан узаконили свои отношения в Тверском загсе столицы в пятницу, 1 июня. На торжественной церемонии присутствовали только самые близкие. Сразу после официальной регистрации брака гости отправились в загородный дом супруг на Рублевке, где всех ждал праздничный ужин. Кравец признается, что в этот раз ее с мужем сблизила общая дочь, которая очень тяжело переживала развод родителей. По словам модели, забота о девочке поначалу переросла в симпатию, а затем и в любовь.
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"Руслан повел себя как настоящий мужчина. Сто раз попросил прощения, пылинки с нас сдувал, подарил эксклюзивный тур за границу. Осознала, что многое не ценила в прошлом и он — человек моей судьбы, от которой не убежать», — цитирует Кравец "СтарХит".
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