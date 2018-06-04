Алена Кравец сыграла свадьбу с бывшим мужем, который поднимал на нее руку

В 2016 году история певицы Алены Кравец всколыхнула общественность. Ее бывший муж-миллионер поднимал на нее руку и даже грозился отобрать единственную дочь Даниэллу. Супруги ходили по ток-шоу и публично обвиняли друг друга чуть ли не во всех смертных грехах, а два года спустя сошлись вновь. Бывший муж сделал Кравец предложение руки и сердца, подарив кольцо с внушительным бриллиантом.

Два года назад Алена Кравец публично заявила, что бывший муж поднимал на нее руку/Фото: кадр из программы «Прямой эфир»

Алена и Руслан узаконили свои отношения в Тверском загсе столицы в пятницу, 1 июня. На торжественной церемонии присутствовали только самые близкие. Сразу после официальной регистрации брака гости отправились в загородный дом супруг на Рублевке, где всех ждал праздничный ужин. Кравец признается, что в этот раз ее с мужем сблизила общая дочь, которая очень тяжело переживала развод родителей. По словам модели, забота о девочке поначалу переросла в симпатию, а затем и в любовь.

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