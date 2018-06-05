«В первом браке синяков не хватило?»: Алена Кравец сыграла свадьбу с бывшим мужем

О личной жизни известной певицы Алены Кравец ходят разные слухи. После скандального развода с бизнесменом Русланом красавице приписывали многочисленные романы, но она предпочитала не называть имен претендентов на руку и сердце. А на днях стало известно, что она… вновь вышла замуж за бывшего супруга!

Певица и модель Алена Кравец умеет удивлять. В сети долго обсуждали ее разрыв с мужем-миллионером, который поднимал на нее руку. Она рассказывала перед телекамерами о пережитом насилии и неоднократно заявляла, что не намерена прощать Руслана Кравеца, который виноват перед ней. Но неожиданно звезда сменила гнев на милость и… сыграла свадьбу с бывшим мужем. Поклонники были уверены — их любимица построила новые счастливые отношения. Она интриговала их снимками с цветами и украшениями, многие считали, что речь идет о новом кавалере. В СМИ даже попала информация о том, что возлюбленный Кравец — некий загадочный итальянец. Но все оказалось неправдой, истина такова — Алена вернулась к бывшему супругу, с которым вместе они воспитывают дочь Даниеллу: «Как веревочке не виться… Увы, никуда от него не делась. От судьбы не уйдешь… Опять невеста, опять жена».

Фанаты радуются за артистку, а злопыхатели считают, что Алене Кравец не следовало «входить в одну реку дважды», ведь они уверены, что вторая попытка создать семью завершится крахом, как и в прошлый раз: «Поздравляю, рада, что вместе! Теперь вы полноценная семья! Любви, счастья и взаимопонимания!» «В первом браке синяков не хватило? Печально, что ту же ошибку делаете…» «Искренне поздравляю вас с мужем с этим замечательным событием! Любви вашей семье!» «Как я говорила — это ваш мужчина, был и есть». «Вы правильно сделали, сложно найти мужчину, который будет так любить… Такое случается в жизни раз». «Неужели получше не нашлось жениха?» «Ура, рада, что вы помирились, теперь ребенок будет расти в полноценной семье».

Напомним, проблемы в семье Кравец обсуждались на телевидении — муж и жена ругались за право опеки над дочкой, споры возникали и из-за финансов. Но влюбленные нашли компромисс и смогли простить друг другу былые обиды.

Алена Кравец не обращает внимания на недоброжелателей и всячески демонстрирует безоблачное счастье. В конце мая она показала бриллиант внушительного размера от возлюбленного, но тогда мало кто знал, что им является ее бывший избранник.

Публикация от Алёна Кравец (@kravetsalena) 4 Июн 2018 в 8:25 PDT